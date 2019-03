Wrócił człowiek w masce. "Szukałem czegoś, co mnie reprezentuje"

Z najlepszych napastników na świecie Aubameyang ma zdecydowanie największy zasób cieszynek. Gabończyk robi salta, odgrywa układy choreograficzne, ale jego znakiem rozpoznawczym stały się maski.

Jeszcze kiedy w Borussii Dortmund grał razem z Jakubem Błaszczykowski, zasłynął świętowaniem jednego z goli w derbach Zagłębia Ruhry przeciwko Schalke Gelsenkirchen. Kiedy trafił do siatki, Aubameyang założył czekające na niego obok bramki maskę i pelerynę Batmana, a jego kolega z drużyny Marco Reus - okulary Robina, pomocnika człowieka nietoperza.

Za czasów występów w Bundeslidze Aubameyang wcielał się też w role innych komiksowych superbohaterów - Spidermana czy Venoma.

Od roku Gabończyk gra już w Arsenalu, gdzie ograniczył liczbę podobnych cieszynek. W czwartek wrócił jednak w wielkim stylu, prezentując nową maskę.

- Szukałem czegoś, co mnie reprezentuje - wyjaśnił 29-letni napastnik. Wybór Gabończyka padł na maskę kolejnego superbohatera z komiksów Marvela. Tym razem Aubameyang postawił na Czarną Panterę. Nie było to przypadkowe - taki sam przydomek ma reprezentacja Gabonu w piłce nożnej.

Na Emirates w meczu z Rennes Aubameyang cieszył się tak z gola na 3:0. Gabończyk tylko dostawił nogę do pustej bramki, więc nie było to nic specjalnego, ale gol zapewnił Arsenalowi awans do ćwierćfinału Ligi Europy. Było co świętować. Aubameyang przywdział maskę i skrzyżował ręce trochę na podobieństwo cieszynki Lewandowskiego.

- Zmarnowałem dwie okazje na zamknięcie meczu, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy - komentował Aubameyang.

Było to jego drugie trafienie w tym meczu.

W pierwszym spotkaniu 1/8 finału przegrali na wyjeździe z Rennes 1:3, ale przy kluczowym udziale Aubameyanga odrobili straty.

W przeciwieństwie do Lewandowskiego cieszynka Aubameyanga każdorazowo kosztuje go żółtą kartkę. Zgodnie z przepisami celebrujący gola piłkarze nie mogą ściągnąć żadnej części garderoby ani niczego na siebie założyć.