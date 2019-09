Sensacja w angielskiej ekstraklasie. Manchester City przegrał z beniaminkiem

W poprzednich czterech kolejkach nowego sezonu, Norwich City tylko raz zdołało zdobyć punkty. 17 sierpnia Kanarki wygrały u siebie z Newcastle United 3:1. Spotkanie było popisem Teemu Pukkiego, który zdobył wtedy trzy bramki. Fin nie zamierzał pękać również przeciwko mistrzowi Anglii, jednak chyba mało kto przypuszczał, że beniaminek zabierze punkty drużynie Pepa Guardioli.

Skuteczne Kanarki

Tymczasem ku zaskoczeniu wszystkich, to właśnie gospodarze w 19. minucie objęli prowadzenie. Strzałem głową Edersona pokonał Kenny McLean.

Emocje do końca. Manchester United bez błysku, ale zwycięski Manchester United... czytaj dalej » Przed spotkaniem menedżer Norwich City Daniel Farke zapowiadał, że jego drużyna nie będzie murować bramki przeciwko Manchesterowi City. Słowa dotrzymał również po objęciu przez jego zespół prowadzenia. Kanarki nie cofnęły się do rozpaczliwej defensywy i w 28. minucie podwyższyły wynik! Po świetnie rozegranej akcji do pustej bramki trafił Todd Cantwell, a asystę zaliczył Pukki.

Gapiostwo Otamendiego

Kiedy tuż przed przerwą kontaktową bramkę zdobył niezawodny w tym sezonie Sergio Aguero, wydawało się, że w drugiej połowie piłkarze Norwich City będą w opałach. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W 50. minucie zaraz po wznowieniu gry z piątki, we własnym polu karnym zagapił się Argentyńczyk Nicolas Otamendi. Piłkę w dziecinnie prosty sposób odebrał mu jego rodak Emi Buendia, który wyłożył futbolówkę na strzał do Pukkiego. Fin nie zwykł marnować takich okazji i na Carrow Road zrobiło się 3:1.

Guardiola próbował reagować, wpuszczając na boisko Kevina De Bruyne’a i Gabriela Jesusa. Długo nie przynosiło to żadnego efektu. The Citizens w sobotę w ofensywie prezentowali się bardzo chaotycznie.

W 88. minucie po raz drugi tego dnia gościom udało się złapać kontakt. Z dystansu przymierzył Rodri. Było to premierowe trafienie w lidze angielskiej Hiszpana ściagniętego przed tym sezonem z Atletico Madryt. Na więcej piłkarzom Guardioli nie wystarczyło już czasu.

Tylko Liverpool

Sensacja na Carrow Road stała się faktem. Norwich City wygrało z mistrzem Anglii 3:2. Ostatnią niepokonaną drużyną w tym sezonie Premier League został Liverpool. Oprócz Manchesteru City, wcześniej to miano straciło również Leicester City.

Wyniki sobotnich meczów Premier League

Liverpool – Newcastle United 3:1

Brighton & Hove Albion – Burnley 1:0

Manchester United – Leicester City 1:0

Sheffield United – Southampton 0:1

Tottenham – Crystal Palace 4:0

Wolverhampton Wanderers – Chelsea 1:4

Norwich City – Manchester City 3:1