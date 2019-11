Trzęsienie w Bayernie. Niko Kovac zwolniony

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

02.11.2019 l Koszmarna sobota Bayernu Monachium. Po upokarzającej porażce z Eintrachtem 1:5 zespół Roberta Lewandowskiego został skrytykowany w niemieckich mediach. Najłagodniej dziennikarze obeszli się z Polakiem, który znów trafił do siatki.

W oświadczeniu napisano, że decyzja zapadła za porozumieniem obu stron.

"Występy naszej drużyny i rezultaty osiągane w ostatnich tygodniach pokazały nam, że musimy podjąć odpowiednie kroki. Uli Hoeness, Hasan Salihamidzić i ja odbyliśmy w tej sprawie poważną dyskusję z Niko w niedzielę, w wyniku której Niko przestał pełnić rolę szkoleniowca Bayernu. Wszyscy żałujemy takiego obrotu sprawy. Chciałbym podziękować Niko Kovacowi w imieniu Bayernu za jego pracę, w szczególności za wywalczenie dubletu w poprzednim sezonie" - stwierdził dyrektor wykonawczy FCB Karl-Heinz Rummenigge cytowany w klubowym komunikacie.

W nadchodzących meczach, z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów i Borussią Dortmund w Bundeslidze, drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Kovaca Hans Flick.

"Właściwa decyzja"

"Myślę, że w zaistniałej sytuacji to właściwa decyzja klubu. Nasze wyniki i sposób, w jaki ostatnio graliśmy, zmusiły mnie do podjęcia tego kroku. Wspólnie z moim bratem Robertem dziękujemy Bayernowi za ostatnie półtora roku. W tym czasie nasz zespół zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec. To był dobry okres i życzę klubowi oraz drużynie wszystkiego najlepszego – przyznał chorwacki szkoleniowiec.

O jego rozstaniu z monachijskim zespołem spekulowano już od dawna. W tym sezonie monachijczycy wygrali zaledwie pięć z dziesięciu ligowych spotkań i zajmują dopiero czwarte miejsce w tabeli Bundesligi.

Czarę goryczy przelało sobotnie spotkanie z byłym klubem Kovaca Eintrachtem Frankfurt, przegrane przez obrońców tytułu aż 1:5. To najwyższa porażka Bayernu w niemieckiej ekstraklasie od kwietnia 2009 roku.