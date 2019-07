Trener Bayernu postawiony do pionu za gadulstwo. "W przyszłości będę trzymał język za zębami"

To, że w Monachium wzdychają do 23-letniego skrzydłowego Manchesteru City, a w latach 2014-16 Schalke Gelsenkirchen, od dawna jest tajemnicą poliszynela. - Wszyscy wiemy, że Sane to nasz wymarzony piłkarz. Wie to opinia publiczna, wiemy to my - stwierdził Kovac kilka dni temu w rozmowie z "Bildem".

- Nasze kierownictwo przedstawiło mu jasny plan. Leroy zdaje sobie sprawę, jakie tu są oczekiwania. Kiedy piłkarz z takimi możliwościami przychodzi do Bayernu, wie, co ma robić. Nie jest łatwo z tym transferem, ale wiem, że nasi ludzie robią wszystko, żeby doszedł on do skutku - tłumaczył szkoleniowiec mistrzów Niemiec.

W niedzielę Kovac jeszcze uchylił rąbka tajemnicy na temat trudnych negocjacji z mistrzami Anglii.

- Władze są bardzo zaangażowane, jestem o tym przekonany. Zakładam, że dopniemy swego. Leroy to wspaniały piłkarz, który udowodnił już swoją wartość w Anglii i w drużynie narodowej - dodał Kovac na antenie ZDF.

Karl-Heinz Rummenigge reaguje

Ujawnienie tajemnicy negocjacyjnej kuchni nie przypadło do gustu władzom Bayernu. Trenera publicznie skrytykował Karl-Heinz Rummenigge. - Nie podobało mi się to, co powiedział. Mamy dobre relacje z Manchesterem City i naszym byłym trenerem Pepem Guardiolą. Sane w dalszym ciągu jest z nimi związany kontraktem. Ani optymistyczne, ani pesymistyczne wypowiedzi w żadnym stopniu nie przysłużą się tej sprawie - oznajmił prezes Bayernu w rozmowie z ZDF.

Takiej reakcji można się było spodziewać. W Bayernie bardzo sobie cenią sterylność rozmów transferowych. - Mamy jasną instrukcję, żeby nie wypowiadać się na temat piłkarzy, którzy są w innych klubach, dlatego Rummenigge tak zareagował - wyjaśnił dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.

Wreszcie po wtorkowym półfinale towarzyskiego Audi Cup, w którym Bayern rozgromił Fenerbahce 6:1, 47-letni trener posypał głowę popiołem.

- Może posunąłem się za daleko w moich komentarzach. Z tego powodu porozmawiałem z Pepem i przeprosiłem go za to. Chciałbym też przeprosić klub. W przyszłości będę trzymał język za zębami - zapowiedział Kovac.