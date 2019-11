Czarne chmury nad trenerem Bayernu. "Wiem, jak funkcjonuje ten biznes"

Niemieckie media po "katastrofie" Bayernu. "Uratowałoby go tylko pięciu Lewandowskich" Koszmarna sobota... czytaj dalej » Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl



Debata na temat przyszłości Kovaca w Bayernie trwa niemal od połowy poprzedniego sezonu, a teraz krytycy dostali poważny argument, by jeszcze mocniej uderzyć w chorwackiego szkoleniowca. Dlaczego zmienił ustawienie taktyczne? Dlaczego na skrzydle zagrał Thomas Mueller, który nigdy na tej pozycji nie prezentował się dobrze? Dlaczego dokonał takich, a nie innych zmian przy niekorzystnym wyniku? Pytania można mnożyć i mnożyć.

- Nie wiem. Wy zapewne wiecie lepiej ode mnie. Już po meczu mam wiedzieć? Zresztą to, co myślę jest nieistotne. Pytanie należy kierować do tych, którzy podejmują decyzje - odpowiedział Kovac dziennikarzom na pytanie, co dalej z jego pracą w Bayernie.

Nie podda się

- Nie pamiętam, bym w roli trenera przegrał równie wysoko. Wiem, jak funkcjonuje ten biznes. Nie jestem naiwny. Jednak w poprzednim sezonie byliśmy w podobnej sytuacji, a zdobyliśmy dublet. Nie poddałem się wtedy i nie poddam się teraz. Nigdy się nie poddaję - podkreślił 48-latek.

Co Chorwat miał do powiedzenia odnośnie samego spotkania? Niewiele. Choć jego zespół już od 9. minuty musiał grać w osłabieniu, to trener nie ma zamiaru szukać wymówek.

- Co chcecie wiedzieć? Dostaliśmy czerwoną kartkę i przegraliśmy. Nie ma miejsca na żadne wymówki. Po ośmiu minutach wszystko się zawaliło. Choć przegrywaliśmy 0:2, to przed przerwą prezentowaliśmy się nieźle. Po przerwie straciliśmy kolejnego gola po czterech minutach. Nie zmienia to faktu, że porażka 1:5 nie powinna była się zdarzyć, to dla nas smutne i bardzo nieprzyjemne - wyjaśnił.

- Jeszcze raz powtórzę, że w drugiej połowie zagraliśmy źle. Czerwona kartka to decydujący czynnik, ale naszą gra na pewno sobie nie pomogliśmy. Popełniliśmy zbyt dużo błędów. Traciliśmy piłkę w okolicach naszej szesnastki, później za wolno się cofaliśmy. To proste błędy, za które od razu zostaliśmy ukarani - dodał.

W kiepskim nastroju po spotkaniu był również golkiper Bawarczyków, Manuel Neuer. Nic dziwnego - aż pięć razy musiał wyciągać piłkę z bramki. Nawiązał on do październikowego meczu reprezentacji Niemiec z Estonią, w którym kilka razy ratował zespół przed utratą gola po ewidentnych prezentach ze strony defensywy. Ponadto Estończycy razili nieskutecznością.

- To żaden cud, to się po prostu stało. Czerwona kartka nie ułatwiła nam zadania, ale nie możemy tracić pięciu goli, brakuje nam stabilności w defensywie - przyznał.

- Gdybyśmy nie dostali kartki, to zapewne nie musielibyśmy teraz rozmawiać w ten sposób. Jednak nie graliśmy z Estonią, tylko z Eintrachtem Frankfurt - podkreślił bramkarz, który dodał, że najbliższe dni przy Saebener Strasse będą jego zdaniem "bardzo pracowite".

Po dziesięciu meczach Bundesligi Bayern plasuje się na 4. miejscu w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Do prowadzącej Borussii Moenchengladbach trafi cztery oczka.

Eintracht Frankfurt - Bayern 5:1

Bramki: Kostić (25'), Sow (33'), Abraham (49'), Hinteregger (61'), Paciencia (85') - Lewandowski (37')