"Bild" ujawnia ostatnią przemowę Kovaca. "Nie słuchacie"

Trzęsienie w Bayernie nastąpiło po sobotniej, kompromitującej porażce 1:5 z Eintrachtem Frankfurt. Ten wynik przelał czarę goryczy i w niedzielę klub poinformował, że Kovac nie jest już trenerem monachijczyków.

Wytknął indywidualne błędy

Kilka godzin przed ogłoszeniem decyzji Chorwat poprowadził jeszcze trening. Po nim zebrał swoich piłkarzy i wygłosił 20-minutowe przemówienie. Owijania w bawełnę nie było - Kovac zaprezentował zawodnikom 25 sytuacji z kompromitującej porażki i, nie unikając personaliów, wytykał błędy.

Kolejka do ławki Bayernu. Największe szanse daje się Holendrowi Zwolnienie... czytaj dalej » - Zbyt łatwo tracisz piłki - złościł się na Serge'a Gnabry'ego. - Kingsley, stoisz, kiedy Thomas walczy - zwrócił się do drugiego ze skrzydłowych Kingsleya Comana, porównując go do Thomasa Muellera. Thiago Alcantara usłyszał, że nie może być tak "niepewny", a Jerome Boateng, że na boisku musi być "mądrzejszy". Ten ostatni zarzut jest nawiązaniem do sytuacji, kiedy obrońca faulował rywala biegnącego w kontrze i już w 8. minucie osłabił zespół, otrzymując czerwoną kartkę.

Jednym z niewielu oszczędzonych był Robert Lewandowski, który znajduje się w kapitalnej formie i to on w sobotę strzelił jedynego gola dla Bayernu.

Jak zaznacza "Bild", wysłuchujący tyrady Kovaca piłkarze Bayernu wyglądali na wyraźnie zakłopotanych.

- Nie słuchacie. Dyskutujemy o pewnych rzeczach, trenujemy je, a wy zupełnie nie stosujecie tego w trakcie meczu - rzucił na koniec były już trener Bayernu.

W nadchodzących meczach, z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów i Borussią Dortmund w Bundeslidze, drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Kovaca Hans Flick.