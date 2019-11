Były trener Bayernu może objąć odwiecznych rywali. "Oczekujemy znacznej poprawy"

Lewandowski może przyczynić się do zwolnienia Favre'a

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Wicemistrzowie Bundesligi po wydaniu blisko 130 mln euro na letnie wzmocnienia, celowali w walkę o tytuł. Po dwunastu kolejkach bieżącego sezonu zajmują jednak dopiero szóste miejsce w tabeli, ze stratą pięciu punktów do prowadzącej Borussii Moenchengladbach.

Ostatnie tygodnie były wyjątkowo trudne dla drużyny z Dortmundu. Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną BVB zostało upokorzone przez Bayern Monachium (0:4), który również nie zachwyca w trwających rozgrywkach. Bawarczyków w tym spotkaniu prowadził już Hans-Dieter Flick, który zaledwie kilka dni wcześniej zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Niko Kovaca.

Tymczasem w ostatniej serii spotkań Borussia już do przerwy przegrywała 0:3 przed własną publicznością z ostatnią drużyną tabeli Paderborn. Po zmianie stron gospodarze zdołali co prawda odrobić straty. Rzutem na taśmę doprowadzili do remisu, lecz nikt w Dortmundzie nie mógł być zadowolony z takiego rezultatu przeciwko ligowemu słabeuszowi.

O powadze sytuacji najlepiej świadczy fakt, iż po meczu z Paderborn z Favre'em spotkał się prezes klubu Hans-Joachim Watzke, by poszukać drogi wyjścia z kryzysu. Zdaniem niemieckich mediów Szwajcar nie będzie miał już ku temu wielu okazji. Jeśli prowadzony przez niego zespół zawiedzie w nadchodzącej potyczce z FC Barceloną w Lidze Mistrzów oraz w spotkaniu z Herthą Berlin w następnej kolejce Bundesligi, w Borussii może dojść do zmiany szkoleniowca.

- To jasne, że ta kwestia jest omawiana publicznie, gdyż nasza sytuacja jest bardziej niż niesatysfakcjonująca. Oczywiście intensywnie ją analizujemy, ale do meczu z Barceloną przystąpimy z Lucienem Favre'em i oczekujemy, że zobaczymy znaczną poprawę w naszej grze - powiedział w sobotę niemieckim dziennikarzom dyrektor sportowy BVB, Michael Zorc.

Źródło: Getty Images Lucien Favre nie może spać spokojnie

Czterech kandydatów

Według informacji "Bild am Sonntag" na liście potencjalnych następców szwajcarskiego trenera znajdują się: Kovac, który na początku listopada rozstał się z Bayernem; zwolniony przed tygodniem z Tottenhamu Mauricio Pochettino; a także dwóch niemieckich szkoleniowców: Roger Schmidt i Ralf Rangnick.

Źródło: Imago Kovac: Hummels nie chciał konkurencji w Bayernie

Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy przekonują, że faworytem Watzke'ego jest niedawny opiekun Bawarczyków. Zwracają jednak uwagę na istotny problem, który może okazać się trudny do przeskoczenia. Chodzi o relacje panujące między Kovacem i jednym z liderów dortmundczyków Matsem Hummelsem. Obaj współpracowali razem w Monachium i nie zawsze było im po drodze. Latem niemiecki stoper zdecydował się opuścić Bayern i po trzech latach wrócić do Borussii, gdyż Chorwat nie widział dla niego miejsca w podstawowej jedenastce Die Roten w nadchodzącym sezonie. Wkrótce przekonamy się, czy będzie to przeszkoda, która wykluczy ewentualne zatrudnienie Kovaca.