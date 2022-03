Tragedia na koniec barażu o mistrzostwa świata

Polska - Szwecja w finale baraży do MŚ 2022

Polska - Szwecja w finale baraży do MŚ 2022

Polska - Szwecja w finale baraży do MŚ 2022

Zamieszki po meczu Nigeria – Ghana w eliminacjach do MŚ 2022

Zamieszki po meczu Nigeria – Ghana w eliminacjach do MŚ 2022

Zamieszki po meczu Nigeria – Ghana w eliminacjach do MŚ 2022

Baraże w strefie CAF rozgrywano systemem mecz i rewanż. W pierwszym spotkaniu "Superorły" zremisowały z Ghaną na wyjeździe 0:0, w związku z czym o wszystkim decydował rewanż na stadionie narodowym w stolicy Nigerii.

Ale i drugie spotkanie od początku nie układało się po myśli Nigeryjczyków. Już w 10. minucie goście objęli prowadzenie, gdy do bramki trafił pomocnik Arsenalu Thomas Partey. W 22. minucie wyrównał z rzutu karnego William Troost-Ekong, ale wynik 1:1 w dalszym ciągu premiował rywali (w dwumeczu obowiązywała zasada podwójnie liczonych bramek na wyjeździe).

Furia nigeryjskich kibiców

Niebywała dramaturgia w Afryce. "Byliśmy dziesięć sekund od mistrzostw świata" Z grona 26... czytaj dalej » Gospodarzom do końca nie udało się strzelić zwycięskiej bramki, co doprowadziło do furii nigeryjskich kibiców. Po końcowym gwizdku spora grupa wpadła na boisko i wywołała zamieszki, wyładowując swoją frustrację, na czym i na kim popadnie.

Problemy z nigeryjskimi kibicami były od samego początku - już w czasie meczu obrzucali drobnymi przedmiotami przyjezdnych kibiców i piłkarzy. Przy biernej postawie policji sytuacja eskalowała, aż całkowicie wymknęła się spod kontroli.

Po tym jak wybrzmiał ostatni gwizdek, piłkarze z Ghany zostali pozostawieni samym sobie. Przed rozjuszonym tłumem musieli salwować się ucieczką.

Gdy służbom porządkowym w końcu udało się opanować sytuację, okazało się, że jedna osoba przebywająca na płycie boiska poniosła śmierć. Zmarł doświadczony i ceniony oficer antydopingowy z ramienia CAF/FIFA Joseph Kabungo.

"Nagle upadł i zmarł. Przyczyna jego śmierci nie jest jeszcze znana" - relacjonował na Twitterze nigeryjski dziennikarz Osazu Obayuwana. "Ale jeśli okaże się, że Zambijczyk zmarł w wyniku zamieszek wywołanych przez kibiców, nigeryjska federacja będzie miała problem" - podkreślił.

Śmierć Kabungo potwierdziła już zambijska federacja piłki nożnej. W oficjalnym oświadczeniu zastrzegła, że jest za wcześnie, by ferować wyroki w sprawie okoliczności jego śmierci. Liczy na dogłębne śledztwo, a na razie opłakuje swojego przedstawiciela. "Był jedną z wybitnych postaci zambijskiego futbolu, która promowała zambijską flagę przy okazji wydarzeń na całym świecie" - napisano we wspomnieniu tragicznie zmarłego działacza.

Wyniki rewanżowych meczów fazy play off eliminacji MŚ w Afryce (* - awans):

Nigeria - *Ghana 1:1 (1:1); pierwszy mecz - 0:0

*Senegal - Egipt 1:0 po dogr. (1:0, 1:0), karne: 3-1; 0:1

Algieria - *Kamerun 1:2 po dogr. (0:1, 0:1); 1:0

*Maroko - DR Konga 4:1 (2:0); 1:1

*Tunezja - Mali 0:0; 1:0