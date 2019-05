"Nigdy się nie poddawaj". Niegrający Salah dodał kolegom skrzydeł

Piłkarze Liverpoolu trenowali przed pierwszym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów z Barceloną. W ostatniej edycji The Reds dotarli do finału, gdzie przegrali z Realem Madryt.

Cud w półfinale Ligi Mistrzów. Liverpool wykiwał Barcelonę Liverpool w... czytaj dalej » 26-latek w sobotnim spotkaniu z Newcastle zderzył się z bramkarzem rywali, po czym przez kilka minut nie podnosił się z murawy. Tę opuścił już na noszach. - "Mo" doznał wstrząśnienia mózgu. Czuje się dobrze, ale niewystarczająco z medycznego punktu widzenia. Jest zdesperowany, ale nie możemy tego zrobić - pozbawił nadziei kibiców menedżer Liverpoolu Juergen Klopp na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Bojowy nastrój popłacił

Nadzieja nie opuściła samego zainteresowanego. Salah na murawę Anfield przybył w bojowym nastroju, głośno oklaskiwany przez kibiców klubu. Egipcjanin również wysłał światu jasny przekaz, że nie przestał wierzyć.

Na rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów z Barceloną założył koszulkę z napisem "Nigdy się nie poddawaj". Było to oczywiste nawiązanie do złej sytuacji jego drużyny po pierwszym spotkaniu, które Liverpool przegrał na Camp Nou 0:3.

Mo Salah arriving at Anfield tonight. A fitting message on his T-shirt: ‘Never Give Up.’ #LFC#Salahpic.twitter.com/u3UU3B0QJc — James Pearce (@JamesPearceEcho) May 7, 2019

Niezłomna wiara lidera zespołu natchnęła The Reds do wielkich, historycznych rzeczy. We wtorek pokonali katalońskiego rywala 4:0 i w nieprawdopodobnych okolicznościach awansowali do finału w Madrycie, w którym zagrają o szósty w historii klubu Puchar Europy.