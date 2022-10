Szalona końcówka meczu piłkarskiego w Anglii. "Rollercoaster emocji"

W sobotnim starciu Charlton z Ipswich fani długo nie oglądali bramek. Na początku drugiej połowy goście prowadzili jednak już 2:0 po trafieniach George'a Edmundsona oraz Tyrecce'a Johna-Julesa. W 63. minucie kontaktowego gola strzelił Jesuran Rak-Sakyi, a kwadrans przed końcem do wyrównania doprowadził Albie Morgan. Kompromitujący błąd Liverpoolu i strzał do pustej bramki Liverpool nie... czytaj dalej »

Cztery gole w dziewięć minut

Najciekawsze nastąpiło dopiero w samej końcówce spotkania. W 91. oraz 94. minucie piłkarze Ipswich - za sprawą Freddiego Ladapo oraz Samy'ego Morsy'ego - dwukrotnie znaleźli drogę do siatki rywali i wydawało się, że to oni sięgną w tym meczu po komplet punktów.

Nic bardziej mylnego. W 96. minucie Thomas Terell trafił na 3:4, a trzy minuty później bramkę na wagę remisu zdobył George Dobson.

- To oczywiste, że w naszej szatni było dużo frustracji, gniewu i rozczarowania tym, jak zakończyło się to spotkanie - powiedział szkoleniowiec Ipswich Kieran McKenna.

- Pokazaliśmy charakter, strzelając gole na 3:2 i 4:2. Później nie zdołaliśmy tego utrzymać, coś w nas pękło. Śmiało można powiedzieć, że to był rollercoaster emocji - dodał.

Nie może dziwić, że w zupełnie innym nastroju był trener londyńczyków.

- Jestem dumny z moich zawodników. Dwukrotnie musieliśmy odrabiać dwubramkową stratę i dwa razy nam się to udało. To pokazuje prawdziwego ducha zespołu - podkreślił Ben Garner.

- Oni są jedną z najlepszych ekip w lidze. Cieszy mnie fakt, że długimi fragmentami graliśmy z nimi jak równy z równym - zaznaczył.



90 mins: -



FT: -



Sit back, relax and enjoy the MADDEST stoppage time that you will probably ever see!



#cafcpic.twitter.com/dfVg0q5yEQ — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) October 30, 2022





W tabeli League One Charlton zajmuje dziewiąte miejsce (23 pkt). Ipswich jest drugie (37 pkt).