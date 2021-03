Niemcy pod wrażeniem Lewandowskiego. "Nabiera rozpędu w polowaniu"

7.11 | Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu w wyjazdowym spotkaniu z Borussią Dortmund w 8. kolejce niemieckiej ekstraklasy, wygranym przez gości 3:2. Był to 300. występ polskiego piłkarza w barwach klubu z Monachium, dla którego strzelił 259 goli.

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Bayern - Freiburg w 16. kolejce Bundesligi. Było to już 21. ligowe trafienie Polaka w tym sezonie. Bayern wygrał to spotkanie 2:1.

Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. W 18. kolejce Polak zdobył bramkę w starciu z Schalke. Było to już jego 23. ligowe trafienie w tym sezonie. Bayern pokonał Schalke 4:0.

Bayern Monachium pokonał Hoffenheim 4:1 w 19. kolejce Bundesligi. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. Dla Polaka było to już 24. ligowe trafienie w tym sezonie.

Czerwona kartka rozzłościła Bayern i Lewandowskiego. Polak odpowiedział golami Bayern od 12.... czytaj dalej » Dziennik "Bild" zwraca uwagę, że Bayern "grał w osłabieniu od 12 minuty, a jedenaście minut później prowadził już 3:0". Jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy na 4:0 podwyższył "Lewy", który skompletował hat-tricka i ma na koncie już 35 goli w obecnym sezonie Bundesligi.

"To jego nowy rekord i zarazem rekord obcokrajowca w Bundeslidze. Tak wiele goli strzelił wcześniej tylko Gerd Mueller (trzykrotnie). Jego najlepsze osiągnięcie (40 goli w sezonie 1971/1972) jeszcze nigdy nie było tak zagrożone, a do końca sezonu zostało osiem kolejek!" – podkreślono.

"Po raz czwarty w sezonie strzelił przynajmniej trzy gole. Ostatnim, który tego dokonał, był Mario Gomez 10 lat temu" – dodano.

Pierwszy hat-trick w pierwszej połowie

"Furia zdziesiątkowanego Bayernu" – to z kolei tytuł internetowej relacji magazynu "Kicker", który zaznacza, że to "pierwszy hat-trick Lewandowskiego strzelony w pierwszej połowie". Uwadze nie uszła również niewykorzystana sytuacja Polaka z 63. minuty. "Po godzinie gry Lewandowski miał najlepszą okazję w meczu, ale będąc osiem metrów od bramki spudłował w nietypowy dla siebie sposób".

Monachijski dziennik "Abendzeitung" od razu po meczu ocenił piłkarzy Bayernu. "Lewy", podobnie jak Serge Gnabry, uzyskał najwyższą notę "1", co oznacza "klasę światową". "Hat-trick strzelony przed przerwą. Teraz brakuje mu tylko pięciu trafień do rekordowych 40 goli Gerda Muellera" – napisano w uzasadnieniu.

Potrzebował gola, strzelił trzy. Lewandowski samodzielnym wiceliderem klasyfikacji wszech czasów Robert... czytaj dalej » "Bayern pewnie pokonał Stuttgart pomimo osłabienia" – to z kolei tytuł z dziennika "Der Spiegel". "Monachijczycy zaimponowali nie tylko wynikiem i stylem gry, ale przede wszystkim tym, że dokonali tego grając w osłabieniu przez niemal 80 minut".

Nabiera rozpędu

Zdecydowanie bardziej wylewny był serwis sport1.de. "Bayern w efektownym stylu pokonał VfB Stuttgart. Robert Lewandowski ponownie największym wygranym meczu" – napisano we wstępie i podkreślono, że Bawarczycy to "pierwszy zespół w historii Bundesligi, który prowadził do przerwy 4:0, choć grał w osłabieniu".

"Z kolejnym hat-trickiem Lewandowski nabiera rozpędu w polowaniu na 'wieczny' rekord Muellera. Wyjątkowy napastnik niemal w pojedynkę poprowadził Bayern do wygranej 4:0, pomimo gry w osłabieniu przez 80 minut" – zaznaczono.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart 4:0

Bramki: Lewandowski (trzy – 18, 23, 39), Gnabry (22)