"Bayern ukarał Lewandowskiego". Niemcy bezlitośni

Lewandowski wystąpił na tym stadionie niespełna dwa miesiące po transferze do Barcelony, w 2. kolejce grupy C Champions League. W pierwszej połowie miał trzy dogodne okazje bramkowe, ale żadnej nie udało mu się wykorzystać. Po przerwie oddał jeden zbyt lekki strzał z ostrego kąta i trafił w mur z rzutu wolnego.

"Powrót do Monachium zakończył się dla Roberta Lewandowskiego rozczarowaniem. Zmarnował dobre okazje. W pierwszej połowie oszczędził swój poprzedni klub, nie miał żądła" - napisano w internetowym serwisie "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Zaznaczono także, że mimo odejścia z Bayernu dopiero po długiej sadze w nieprzyjaznej atmosferze, został ciepło przyjęty na Allianz Arena.

Według dziennikarzy "Die Welt" Lewandowski zmarnował "niezliczone" szanse bramkowe.

"Bayern wygrał pojedynek ze swoim wieloletnim napastnikiem. W trzy minuty przesądził o losach meczu z Barceloną" - napisano na stronie internetowej gazety.

"Bayern ukarał marnującego okazje Lewandowskiego. Wyszedł obronną ręką z ponownego spotkania z napastnikiem Barcelony, który był wyjątkowo zawodny pod bramką" - oceniono z kolei w portalu sport1.de.

W serwisie online magazynu "Kicker" oceniono, że szczególnie w pierwszej połowie spotkanie było wyrównane.



"Barcelona pokazała radość z gry w pierwszej połowie, Lewandowski kilkukrotnie mógł dać jej prowadzenie, ale do szczęścia trochę zabrakło. Na dwa gole monachijczyków Hiszpanie też nie potrafili odpowiedzieć, mimo że statystyka liczby strzałów to 18-13 dla gości" - podsumowano.

"Awaria podczas powrotu Lewandowskiego. Bayern pokonał u siebie Barcelonę i rozczarował światowej klasy napastnika po powrocie do Monachium" - pisze w artykule "Bild". "Katalończycy byli lepszym zespołem w pierwszej połowie. Sam Lewandowski oddał pięć strzałów. Ale przeciwko swojemu byłemu klubowi nerwy dały się we znaki" - dodał dziennik na swojej stronie.

Źródło: bild.de, kicker.de, faz.net



Bayern objął prowadzenie w grupie C z sześcioma punktami, Barcelona ma trzy i zajmuje drugie miejsce. Trzeci z jednakowym dorobkiem jest Inter Mediolan, który pokonał wcześniej Viktorię Pilzno 2:0.

Wyniki i program meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:





wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge 0:4 (0:1)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt 2:0 (0:0)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan 0:2 (0:1)

Bayern Monachium - Barcelona 2:0 (0:0)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)



środa, 13 września



grupa E

AC Milan - Dinamo Zagrzeb (18.45)

Chelsea Londyn - FC Salzburg (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Celtic Glasgow (18.45)

Real Madryt - RB Lipsk (21.00)



grupa G

Manchester City - Borussia Dortmund (21.00)

FC Kopenhaga - Sevilla (21.00)



grupa H

Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)

Maccabi Hajfa - Paris Saint-Germain (21.00)