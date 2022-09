Anglicy opuszczają elitę Ligi Narodów. Sensacyjna porażka Niemców

Piłkarska reprezentacja Anglii trenowała przed meczem z San Marino w eliminacjach mistrzostw świata 2022. „Synowie Albionu” zapewnili już sobie bezpośredni awans na mundial, więc selekcjoner Gareth Southgate zapowiedział, że w ostatnim spotkaniu kwalifikacji na boisko wyjdą zawodnicy, którzy mniej grali we wcześniejszych meczach.

Niemcy gotowi do meczu z Węgrami

Zobacz przygotowania piłkarzy reprezentacji Włoch do starcia z Irlandią Północną w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2022.

Spośród wszystkich piątkowych meczów zdecydowanie na pierwszy plan wysuwały się konfrontacje w grupie A3. Tym bardziej, że przed piątą kolejką niespodziewanymi liderami tabeli byli Węgrzy. Dzięki m.in. dwóm zwycięstwom nad Anglią wywalczyli w tej trudnej grupie siedem punktów.

Magiczna pięta Węgra

W piątek mogli wyprzedzić ich Niemcy. Warunkiem było jednak ich zwycięstwo w bezpośrednim starciu. Tyle że Madziarzy nie zamierzali ułatwiać im zadania. W 17. minucie Dominik Szoboszlai podszedł do rzutu rożnego. Znakomicie wypatrzył Adama Szalaia, który stojąc tyłem do bramki popisał się kapitalnym uderzeniem piętą. Było ono tak precyzyjne, że piłka przelobowała i zaskoczyła nawet tak wytrawnego fachowca jak Marc-Andre ter Stegena.

Liga Narodów UEFA 2022. Terminarz, wyniki i tabela grupy 4 Liga Narodów UEFA... czytaj dalej » Dla piłkarza, który zapowiedział zakończenie kariery po następnym meczu z Włochami, było to już 26 trafienie w narodowych barwach. W XXI wieku nie było zawodnika, który strzeliłby więcej goli od Szalaia. Ten zrównał się bramkami z Zoltanem Gerą.

Chociaż Niemcy mieli momentami przygniatającą przewagę, Peter Gulacsi nie dał się pokonać ani razu. Zrobił to Timo Werner w 53. minucie, ale sędzia nie zaliczył trafienia z powodu spalonego.

Fatalni wicemistrzowie

Jeszcze ciekawiej zapowiadała się równolegle tocząca rywalizacja Włochów z Anglikami, czyli rewanż za finał ubiegłorocznego Euro 2021. Chcąc nie spaść z dywizji A Ligi Narodów, ostatnie w grupie Trzy Lwy nie mogły w Mediolanie z Włochami pozwolić sobie na porażkę.

Nie udało się. O wygranej gospodarzy przesądziła sytuacja z 68. minuty. Giacomo Raspadori otrzymał podanie od Leonardo Bonucciego, wymanewrował Kyle'a Walkera i kąśliwym strzałem umieścił piłkę w bramce. Mistrzowie Europy dali trochę radości swoim kibicom po ostatnich niepowodzeniach związanych przede wszystkim z brakiem awansu na drugi mundial z rzędu.

Harry Kane i spółka nie musieli opuszczać San Siro w smutnych nastrojach, jednak nie potrafili znaleźć sposobu na Gianluigiego Donnarummę. W 85. minucie mogli natomiast przegrywać już 0:2. Anglików uratował słupek po próbie Federico Dimarco.

Wygrana Włochów i porażka Niemców oznaczają, że na kolejkę przed końcem zespół Roberto Manciniego awansował na drugie miejsce (8 punktów), zbliżając się na dwa do Węgier (10). Zwyciężając w ostatniej serii gier z Madziarami, Italia wygra grupę i tym samym uzyska kwalifikację do Final Four. Anglików czeka już tylko walka o honorowe pożegnanie z dywizją A i podreperowanie bilansu (dwa punkty, w bramkach 1:7).

Wyniki piątkowych meczów Ligi Narodów:

Grupa A3



Włochy - Anglia 1:0

Niemcy - Węgry 0:1

grupa B3



Bośnia i Herc. - Czarnogóra 1:0

Finlandia - Rumunia 1:1

grupa C4



Gruzja - Macedonia Płn. 2:0

Bułgaria - Gibraltar 5:1