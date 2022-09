"Strach przed mundialem". Niemcy rozliczają kadrę po blamażu

Niemcy gotowi do meczu z Węgrami

Niemcy gotowi do meczu z Węgrami

Niemcy gotowi do meczu z Węgrami

Mistrzowie świata z 2014 roku przed spotkaniem w Lipsku mieli wszystko we własnych rękach. Wcześniejsze występy nie były wybitne, ale trzy remisy i zwycięstwo dawały jeszcze nadzieję na awans do Final Four. Teraz wiadomo już, że te plany można odłożyć. Rewelacyjni Węgrzy znów napsuli krwi faworytom i wygrali po golu Adama Szalaia. Niemcy byli bezradni, nie potrafili znaleźć odpowiedzi.

Anglicy opuszczają elitę Ligi Narodów. Sensacyjna porażka Niemców Niespodziewane... czytaj dalej » - Drużyna dostała zimny prysznic. Lepiej teraz być sfrustrowanym przez porażkę i niewygranie grupy Ligi Narodów, niż podczas mistrzostw świata. To także indywidualna motywacja dla każdego piłkarza, żeby dać z siebie wszystko w meczu z Anglią w poniedziałek i ciężko przepracować następne sześć tygodni, żeby poprawić to, co musimy poprawić. Porażka otworzyła nasze oczy - mówił po meczu selekcjoner Hansi Flick.

"Przerażająco słaba ofensywa, logiczne gwizdy"

I właśnie nadchodzący mundial jest powodem, dla którego krytyka reprezentacji Niemiec w tamtejszych mediach jest tak silna.

"Zwycięstwo w grupie uciekło, pojawił się strach przed mundialem. Hansi, to tak nie zadziała!" - zwrócił się "Bild" do Flicka. "Przed prawie 40 tysiącami kibiców Niemcy długo grali bardzo słabo i przegrali po raz pierwszy za kadencji Flicka" - dodali dziennikarze gazety.

Wyliczyli, że w drużynie zabrakło Manuela Neura, Leona Goretzki i Juliana Brandta, ale nie tylko ich. "Brakowało pomysłów i szybkości i szans bramkowych. Była za to niesamowita liczba niedokładnych podań" - podkreślono.

"Kicker" zwraca z kolei uwagę, że porażka Niemców mogła być nawet wyższa, gdyby nie świetna interwencja Marca-Anre Ter-Stegena w ostatnich minutach.

O "przerażająco słabej ofensywie" pisze z kolei w felietonie dla sport1.de Kerry Hau, wystawiając niemal same najniższe oceny piłkarzom za ten występ. Ceniony w Niemczech odnotował też, że drużyna na pierwszą, niezbyt groźną szansę, kazała czekać do 39. minuty.

"To logiczne, że niektórzy kibice po raz pierwszy wygwizdali drużynę Flicka" - dodał.

Źródło: Getty Images Niemcy zupełnie zawiedli w Lidze Narodów

Wyniki Ligi Narodów:



grupa A3



piątek, 23 września

Włochy - Anglia 1:0 (0:0)

Niemcy - Węgry 0:1 (0:1)



poniedziałek, 26 września

Węgry - Włochy (Budapeszt, 20.45)

Anglia - Niemcy (Londyn, 20.45)



grupa B3



piątek, 23 września

Bośnia i Herc. - Czarnogóra 1:0 (1:0)

Finlandia - Rumunia 1:1 (1:0)



poniedziałek, 26 września

Rumunia - Bośnia i Herc. (Bukareszt. 20.45)

Czarnogóra - Finlandia (Podgorica, 20.45)



grupa C4



piątek, 23 września

Gruzja - Macedonia Płn. 2:0 (1:0)

Bułgaria - Gibraltar 5:1 (2:1)



poniedziałek, 26 września

Macedonia Płn. - Bułgaria (Skopje, 20.45)

Gibraltar - Gruzja (Gibraltar, 20.45)



grupa D2



piątek, 22 września

Estonia - Malta 2:1 (1:0)



poniedziałek, 26 września

San Marino - Estonia (Serravalle, 20.45)

POZOSTAŁE GRUPY:



grupa A1



czwartek, 22 września

Francja - Austria 2:0 (0:0)

Chorwacja - Dania 2:1 (0:0)



niedziela, 25 września

Dania - Francja (Kopenhaga, 20.45)

Austria - Chorwacja (Wiedeń, 20.45)



grupa A2



sobota, 24 września

Czechy - Portugalia (Praga, 20.45)

Hiszpania - Szwajcaria (Saragossa, 20.45)



wtorek, 27 września

Portugalia - Hiszpania (Braga, 20.45)

Szwajcaria - Czechy (St. Gallen, 20.45)



grupa A4



czwartek, 22 września

Polska - Holandia 0:2 (0:1)

Belgia - Walia 2:1 (2:0)



niedziela, 25 września

Walia - Polska (Cardiff, godz. 20.45)

Holandia - Belgia (Amsterdam, 20.45)



grupa B1



środa, 21 września

Szkocja - Ukraina 3:0 (0:0)



sobota, 24 września

Armenia - Ukraina (Erywań, 15.00)

Szkocja - Irlandia (Glasgow, 20.45)



wtorek, 27 września

Irlandia - Armenia (Dublin, 20.45)

Ukraina - Szkocja (Kraków, 20.45)



grupa B2



sobota, 24 września

Izrael - Albania (Tel Awiw, 20.45)



wtorek, 27 września

Albania - Islandia (Tirana, 20.45)



grupa B4



sobota, 24 września

Słowenia - Norwegia (Lublana, 18.00)

Serbia - Szwecja (Belgrad, 20.45)



wtorek, 27 września

Norwegia - Serbia (Oslo, 20.45)

Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)



grupa C1



czwartek, 22 września

Turcja - Luksemburg 3:3 (2:2)

Litwa - Wyspy Owcze 1:1 (1:1)



niedziela, 25 września

Luksemburg - Litwa (Luksemburg, 20.45)

Wyspy Owcze - Turcja (Torshavn, 20.45)



grupa C2



sobota, 24 września

Irlandia Płn. - Kosowo (Belfast, 18.00)

Cypr - Grecja (Larnaka, 20.45)



wtorek, 27 września

Grecja - Irlandia Płn. (Ateny, 20.45)

Kosowo - Cypr (Prisztina, 20.45)



grupa C3



czwartek, 22 września

Kazachstan - Białoruś 2:1 (1:1)

Słowacja - Azerbejdżan 1:2 (0:1)



niedziela, 25 września

Słowacja - Białoruś (Backa Topola, 18.00)

Azerbejdżan - Kazachstan (Baku, 18.00)



grupa D1



czwartek, 22 września

Łotwa - Mołdawia 1:2 (0:2)

Liechtenstein - Andora 0:2 (0:1)



niedziela, 25 września

Andora - Łotwa (Andorra la Vella, 15.00)

Mołdawia - Liechtenstein (Kiszyniów, 15.00)