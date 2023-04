Zawrzało po kontrowersyjnym golu Barcelony

Zasłynął pokazaniem osiemnastu kartek. Kontrowersyjny sędzia kończy karierę Mateu Lahoz po... czytaj dalej » Do niecodziennej sytuacji doszło podczas młodzieżowego turnieju MIC 2023. W półfinale zespół młodej Barcelony rywalizował z rówieśnikami z londyńskiego Crystal Palace.

Sędzia gwizdnął, piłkarze nie czekali

W 24. minucie, przy prowadzeniu Dumy Katalonii 2:0, urazu doznał jeden z jej graczy. Na boisku pojawił się fizjoterapeuta. Młodzi Anglicy postanowili wykorzystać przerwę w grze i w komplecie stawili się przy ławce rezerwowych.

Widząc to, bramkarz Barcelony postanowił szybko wznowić grę. Co więcej, zaaprobował to sędzia, który dość niespodziewanie pozwolił mu na to, nakazując wykonanie rzutu wolnego gwizdkiem.

Piłkę na własnej połowie otrzymał Kluivert, który następnie samotnie pognał w kierunku bramki rywali. Zdezorientowani zawodnicy Crystal Palace w szaleńczym tempie wrócili na boisko, ale nie mieli szans na dogonienie go. Po chwili Schane mógł cieszyć się z gola po tym, jak skierował futbolówkę do pustej bramki.



Take a look at this….



Ref allows Barcelona u16s to start play again whilst Crystal Palace are at the side of the pitch.



Patrick Kluivert son, scores the goal.



Was the referee right? pic.twitter.com/HHPrCNrUga — TheSecretScout (@TheSecretScout_) April 23, 2023





Jak ocenić sytuację?

Jego trafienie szybko stało się hitem internetu. Wielu osobom nie spodobała się postawa piłkarzy Dumy Katalonii. Od razu pojawiły się pytania, czy właśnie takich zachowań i wartości nauczani są w słynnej akademii La Masia.

Faktem jednak jest, że przepisów nie złamali. Wszystko stało się za przyzwoleniem sędziego. Nie wiadomo też, czy piłkarze Crystal Palace w jakikolwiek sposób ustalali z nim zejście do linii bocznej.

Ostatecznie Blaugrana wygrała tamten mecz 4:0. Jej zwycięstwem zakończył się też cały turniej.

15-letni Shane Kluivert jest piłkarzem Barcelony od lipca 2017 roku. Wcześniej występował w młodzieżowych drużynach PSG i S.C. Buitenveldert.