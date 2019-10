Niecodzienne nowe stroje kadry Włoch. Na cześć renesansu i wschodzących gwiazd Azzurrich

"Napisy końcowe" dla trenera Milanu. Piątek może mieć już szóstego trenera w Serie A Po trzech... czytaj dalej » W swojej historii reprezentacja Włoch zagrała w tym kolorze tylko raz. 65 lat temu pokonała Argentynę 2:0 na tym samym obiekcie w Rzymie, na którym w sobotę zmierzy się z Grekami.

Zielony kolor to ukłon w kierunku młodych piłkarzy, którzy powoli zaczynają stanowić o sile włoskiej drużyny narodowej. Na najbliższe zgrupowanie selekcjoner Roberto Mancini powołał aż dwunastu zawodników w wieku 25 lat bądź młodszych.

Epoka renesansu

To nieprzypadkowy wybór. Włoska federacja (FIGC) następująco tłumaczy powiązanie z przeszłością na swojej stronie internetowej: "Po tym meczu (z Argentyną), młodzieżowe drużyny przejęły zielony kolor jako podstawowy. Tymczasem niebieski kolor Azzurrich został zastrzeżony jako zaszczytny dla tych piłkarzy, którzy występowali w pierwszej reprezentacji". Zielony to również jeden z trzech kolorów widniejących na włoskiej fladze.



#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents



The article https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRisespic.twitter.com/v4F8yafD6E — Italy (@azzurri) October 7, 2019





"Wzór graficzny na strojach inspirowany jest epoką renesansu w sztuce. Ma podkreślać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość włoskiej kultury. To również część większej kolekcji, zaprojektowanej wyłącznie dla włoskiej federacji" - czytamy w komunikacie prasowym FIGC.

Źródło: FIGC Specjalna koszulka reprezentacji Włoch

Nowemu pokoleniu kibiców i zawodników zielony kolor może się dobrze kojarzyć. Jeśli Włosi ograją Greków w weekend, to zapewnią sobie awans na Euro 2020. Po sześciu spotkaniach Azzurri prowadzą z kompletem punktów w grupie J eliminacji. Druga jest Finlandia, która traci sześć punktów. Trzy dni po meczu z Grecją Włochy zagrają na wyjeździe z ostatnim w grupie Liechtensteinem.