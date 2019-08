Hiszpania opłakuje śmierć małej Xany. "Trenerze, czuję to w mojej duszy"

Nie żyje córka Luisa Enrique. Miała dziewięć lat Wielka tragedia... czytaj dalej » Dziewięciolatka przegrała walkę z nowotworem kości. "Nasza córka Xana zmarła tego popołudnia w wieku dziewięciu lat po pięciu intensywnych miesiącach walki z kostniakomięsakiem" -poinformował w czwartek Luis Enrique.

Legendarny piłkarz reprezentacji Hiszpanii trzy miesiące temu zrezygnował z funkcji trenera kadry. Po to, by aby więcej czasu spędzić przy dziecku.

O chorobie córki wiedziały wcześniej hiszpańskie media, ale zgodnie z wolą rodziny, zachowali dyskrecję w tej sprawie. Enrique podziękował za "dyskrecję i zrozumienie" oraz szacunek okazywany podczas tych smutnych miesięcy.

"Wielki ból i smutek"

Wyrazy współczucia w imieniu Barcelony przekazał Josep Maria Bartomeu, prezes katalońskiego klubu, w którym 49-latek spędził wiele lat jako piłkarz i trener.

"Całe nasze wsparcie dla Luisa Enrique, jego żony i rodziny w tak bolesnej chwili. Wszystkim kibicom Barcelony jest bardzo przykro z powodu śmierci Xany" - napisał Bartomeu.



Todo nuestro apoyo y afecto a @LUISENRIQUE21, su esposa y toda su familia en este momento tan doloroso. Todos los barcelonistas sentimos mucho la pérdida de Xana. Nuestras condolencias, recuerdo y estima hacia la familia Martínez Cullell. https://t.co/yLWe4J4j70 — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) August 29, 2019

Za hiszpańskim prezesem poszli piłkarze Dumy Katalonii. "Moje kondolencje dla Luisa Enrique i jego całej rodziny w tych trudnych chwilach. Jesteśmy z wami, trenerze, cała siła świata" - napisał na Instagramie kapitan Barcelony Leo Messi. "Trenerze, czuję to w mojej duszy" - to wpis na Twitterze Gerarda Pique. "Chwila wielkiego bólu i smutku. Spoczywaj w spokoju Xanita" - czytamy z kolei we wpisie Luisa Suareza.



Momento de mucho dolor y tristeza. Descansa en paz XANITA.



Mucha fuerza @LUISENRIQUE21, Elena y FAMILIA!!!!! pic.twitter.com/84Svh90w5Y — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 29, 2019



Míster, lo siento en el alma. Descansa Xana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 29, 2019

Minuta ciszy Realu

"Trenerze, całe nasze wsparcie i miłość dla ciebie i twojej rodziny. Nie ma słów, ale zawsze masz nas przy sobie" - napisał obrońca Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii Sergio Ramos, a piątkową sesję treningową Królewskich poprzedziła minuta ciszy. Tweety wsparcia wysłały też inne kluby, m.in. Atletico Madryt, Espanyol, AS Roma, Celta Vigo i Sporting Gijon. Trzy ostatnie Enrique miał okazję trenować.



Minuto de silencio por el fallecimiento de la hija de @LUISENRIQUE21. pic.twitter.com/AumERETwmk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2019

Włączyli się także inni sportowcy, m.in. Rafael Nadal. "Właśnie dowiedziałem się o strasznych wieściach o śmierci Xany. Jestem bardzo smutny i nie wyobrażam sobie bólu rodziny. Ogromny uścisk dla Luisa Enrique i całej rodziny. Dużo siły i odwagi w tym trudnym czasie" - napisał tenisista kilka godzin przed swoim meczem w US Open.



Acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Xana.

Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia.

Un abrazo enorme a Luis enrique y toda la familia desde la distancia.

Mucha fuerza y ánimos en estos momentos tan duros! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2019





W podobnym tonie na Twitterze napisał były koszykarz Pau Gasol. "Dużo siły i wsparcia dla Ciebie i całej Twojej rodziny w tych trudnych czasach. Przesyłam ci bardzo silny uścisk".



Mucha fuerza y apoyo para ti y toda tu familia en estos momentos tan difíciles.

Os mando un abrazo muy fuerte. DEP Xana — Pau Gasol (@paugasol) August 29, 2019

"Ta trudna wiadomość spycha wszystko na drugi plan. Cała moja siła dla całej Twojej rodziny" - to wpis Marca Marqueza, motocyklowego mistrza świata.



Estas duras noticias lo dejan todo en segundo plano. Toda mi fuerza a toda la familia. DEP Xana. https://t.co/5CcNWp07qw — Marc Márquez (@marcmarquez93) August 29, 2019





O kondolencjach nie zapomniał też premier Hiszpanii Pedro Sanchez. "Nie ma słów towarzyszących temu bólowi" - powiedział.



No hay palabras que puedan acompañar en este dolor.



Mi sentido abrazo a Luis Enrique, y a toda la familia, ante la pérdida de su pequeña Xana. https://t.co/X05JBxSJq9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 29, 2019

Śmierć 9-latki poruszyła też prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. "Serce boli, płakać się chce. Co za ból. Los nie oszczędza nikogo. Chwila refleksji."