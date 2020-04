Nie żyje legendarny angielski piłkarz. "Zmarł po dzielnej walce z koronawirusem"

Kilka dni temu Leeds informowało, że legendarny obrońca ma problemy zdrowotne i jest pod opieką lekarzy. Smutna informacja pojawiła się w piątek tuż przed południem.

"W ubiegłym tygodniu Norman trafił do szpitala po tym, jak zdiagnozowano u niego chorobę COVID-19. Pomimo toczącej się walki i ogromnego wysiłku personelu medycznego, przegrał bitwę dziś nad ranem" - napisano w piątek przed południem na stronie Leeds.



Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76 — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

Hunter uznawany jest za legendę klubu. Zaczął w nim karierę, grał przez piętnaście lat, w sumie wystąpił w 726 meczach. Tylko trzech innych zawodników w historii miało ich na koncie więcej, rekordzista Jack Charlton - 773. W trakcie jego pobytu na Elland Road - w 1969 i 1974 roku - klub wywalczył dwa z trzech swoich mistrzostw Anglii

Doczekał się złota

Zmarł były wybitny kierowca F1, którego karierę przerwał wypadek Jak poinformował... czytaj dalej » Był członkiem reprezentacji, która w 1966 roku sięgnęła po mistrzostwo świata. W turnieju nie zagrał ani jednego spotkania, przegrywając rywalizację o miejsce w składzie ze wspomnianym Charltonem i Bobbym Moorem. Jednak po latach, dokładnie w 2009 roku, złoto za triumf w mundialu odebrał.

Na boisku nie kalkulował. Był nieustępliwy, słynął z twardej, czasami nawet brutalnej gry. Kibicom to imponowało, dlatego na jednym z meczów wywiesili baner z napisem "Norman 'odgryzie ci nogi' ("Bites Yer legs"- ang.) Hunter". Takie określenie towarzyszyło piłkarzowi już do końca kariery.

Po odejściu z Leeds bronił barw Bristol City i Barnsley. Grać skończył w 1982 roku.

Mateusz Klich pamiętał

Huntera zdążyło już pożegnać wielu piłkarzy. O legendzie swojego klubu nie zapomniał również Mateusz Klich. Reprezentant Polski jest zawodnikiem Leeds od trzech lat. Na dziewięć kolejek przed końcem sezonu jego drużyna prowadzi na zapleczu angielskiej ekstraklasy i jest bardzo blisko powrotu do elity.