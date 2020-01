Tragiczny powrót z treningu. Nie żyje 23-letni francuski piłkarz

Jose Mourinho ma problem. Długa przerwa kapitana Kontuzja... czytaj dalej » Jak podaje gazeta "L'Equipe", do zdarzenia doszło w piątek, po treningu zespołu. Prowadzący samochód Julan stracił kontrolę nad pojazdem, wypadł z trasy i zmarł w wyniku doznanych obrażeń.

Wypadek miał miejsce w okolicach miejscowości Pordic, oddalonej od Guingamp o około 35 kilometrów.

Gazeta informuje, że zawodnik podróżował sam. Według nieoficjalnych informacji, tuż za nim jechał jeden z jego klubowych kolegów, który był świadkiem zdarzenia.

Otarł się o Ligue 1

Julen był piłkarzem Guingamp od 2018 roku. W poprzednim sezonie zagrał w tym klubie dziesięć meczów we francuskiej ekstraklasie, ale rozgrywki kończył na wypożyczeniu w drugoligowym Valenciennes. W tym sezonie wrócił do Guingamp, już do drugiel ligi. Wystąpił tylko w dwóch meczach.

Guingamp wydało już oficjalny komunikat w sprawie jego śmierci i przekazało kondolencje rodzinie zmarłego piłkarza. Tragedia zaburzyła również tok przygotowań całego zespołu, który miał wrócić do treningów 4 stycznia.

"Jesteśmy w ogromnym bólu w związku ze śmiercią naszego piłkarza Nathaela Julana. W ten tragiczny dzień wszyscy członkowie klubu łączą się, by złożyć kondolencje rodzinie Nathaela" - napisano.