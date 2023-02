Były reprezentant kraju i jego syn wśród ofiar trzęsienia ziemi

O śmierci byłego reprezentanta poinformowała Syryjska Federacja Piłki Nożnej, a następnie wiadomość w mediach społecznościowych przekazał m.in. jego były klub Al-Wathba.

Do tragedii, w której śmierć poniósł także jego syn Taj, doszło w mieście Jabala.

"Syryjska Federacja Piłki Nożnej składa najgłębsze kondolencje rodzinie byłego gwiazdora reprezentacji Syrii, Nadera Jokhadara, oraz rodzinom ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj o świcie, a wszystkim, którzy ucierpieli życzy szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano.









Strzelał gole w kadrze

Karierę piłkarską Nader Joukhadar zakończył w 2008 roku, a następnie został trenerem. W pierwszej reprezentacji Syri rozegrał 14 spotkań, w których strzelił dziewięć goli.



Turkish-Syrian earthquake update.



Former Syrian national team footballer Nader Joukhadar and his son Taaj were among those who died in Jableh city, the Syrian Football Association said. pic.twitter.com/9sRCKbr5nP — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) February 6, 2023





Niestety bilans ofiar w Turcji i Syrii stale rośnie, a mnóstwo osób jest uznawane za zaginione. W tym Christian Atsu, były piłkarz m.in. Newcastle United, który kilka miesięcy temu dołączył do tureckiego Hatayasporu.