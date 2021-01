Liverpool pogrążony w smutku. Zmarł wykonawca utworu "You'll Never Walk Alone"

Jak poinformowano, Mardsen zmarł po krótkiej chorobie spowodowanej infekcją serca.

"Z tak wielkim smutkiem usłyszeliśmy o odejściu Gerry'ego Marsdena. Słowa Gerry'ego będą z nami żyć wiecznie. Nigdy nie będziesz szedł sam" - napisano na klubowym profilu Liverpool FC na Twitterze.



It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.



Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Burmistrz "zdruzgotany"

"Straciłem zbyt wielu dobrych przyjaciół w 2020 roku, więc ucieszyłem się, widząc jego koniec. Dziś rano zostałem powiadomiony o śmierci innego z moich wielkich przyjaciół. Zdruzgotany. YNWA" - napisał z kolei burmistrz Liverpoolu Steve Rotherham.



As with every Evertonian, his words and voice haunted my early life.



But, when I finally met him in person, I couldn’t help but warm to a lovely, generous human being committed to the people of Liverpool and the North West.



Walk On Gerry.



RIP pic.twitter.com/vpcNUGxRHH — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) January 3, 2021





Grupa Gerry and the Pacemakers zaczynała karierę w Liverpoolu w tym samym czasie co The Beatles i na początku lat 60. z powodzeniem z nią rywalizowała. Była pierwszym w historii zespołem, którego pierwsze trzy single - "How Do You Do It?", "I Like It" i "You'll Never Walk Alone", wszystkie wydane w 1963 roku - trafiły na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. To osiągnięcie zostało wyrównane dopiero po 20 latach.

Najbardziej znany w historii futbolu utwór

To właśnie ostatni z tych utworów - przeróbka pochodzącego z musicalu "Carousel" z 1945 roku - zapewnił zespołowi miejsce w historii muzyki popularnej.

Przyczynił się do tego fakt, że utwór został najpierw rozpropagowany przez kibiców Liverpool FC, a później został oficjalnie uznany przez klub za swój hymn, zaś tytuł "You'll Never Walk Alone" (Nigdy nie będziesz szedł sam) - oficjalnym mottem. Wykonywana przez Gerry and the Pacemakers wersja jest uważana za najbardziej znany w historii utwór związany z piłką nożną i jest wykonywana przez kibiców piłkarskich na wielu stadionach.



Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special



You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/KE0tjClfqL — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021





Grupa Gerry and the Pacemakers nagrała jeszcze kilka przebojów, m.in. "Don't Let the Sun Catch You Crying" i "Ferry Cross the Mersey", nawiązujący do rzeki Mersey, która przepływa przez Liverpool, ale w drugiej połowie lat 60. straciła na popularności i w 1967 roku rozwiązała się, choć później jeszcze okazjonalnie wznawiała działalność.



Z czterech muzyków tworzących najbardziej znany skład zespołu żyje już tylko pianista Les Maguire.