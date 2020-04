Zmarła matka Pepa Guardioli. Była zakażona koronawirusem

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

W poniedziałek klub mistrzów Anglii wydał specjalne oświadczenie.

"Rodzina Manchesteru City jest zdruzgotana, ogłaszając śmierć matki Pepa Dolors Sali Carrio w mieście Manresa koło Barcelony po zakażeniu koronawirusem. Miała 82 lata." - poinformowano.

"Wszyscy związani z klubem przesyłają najserdeczniejsze wyrazy współczucia w tym najtrudniejszym czasie dla Pepa, jego rodziny i wszystkich przyjaciół" - napisano w oświadczeniu.



The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020





Pomagał finansowo

Guardiola wspomógł finansowo walkę z pandemią - przekazał na ten cel ponad milion euro. Były zawodnik i trener Dumy Katalonii podarował pieniądze na rzecz Barcelona Medical College.

W zeszłym miesiącu Guardiola wziął udział też w filmie informacyjnym Manchesteru City, w którym namawiał do pozostania w domach w ramach walki z koronawirusem.

W Hiszpanii z powodu pandemii COVID-19 zmarło do poniedziałku już ponad 13 tysięcy osób.