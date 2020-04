Nie tylko Białoruś. Cztery kraje świata, w których grają w piłkę

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Na Białorusi - ku zdziwieniu wszystkich - rozgrywki ruszyły kilkanaście dni temu, gdy przypadków osób zakażonych koronawirusem już nie brakowało. Do niedzieli potwierdzono ich w tym kraju około 400, tymczasem na meczach ekstraklasy wciąż mogą się pojawiać kibice.

"To nie jest dla nas łatwa sytuacja i decyzja. Kibicowanie i wspieranie naszego klubu jest dla nas bardzo ważne, ale w obecnej sytuacji staje się niemożliwe. Zdrowie człowieka jest najważniejsze" - napisano na Instagramie fanów klubu Nioman Grodno.

Takich krajów jak Białoruś jest na świecie w sumie cztery. Do tej pory żaden z nich nie został dotknięty pandemią tak jak ona, co nie zmienia tego, że decyzja o kontynuowaniu rozgrywek jest co najmniej zastanawiająca.

Źródło: Getty Images Białoruś gra dalej



Tadżykistan liczy na wzrost popularności ligi

Tu w sobotę odbył się mecz o Superpuchar, który podobnie jak w Polsce oficjalnie otwiera sezon. Kibice na stadionie w Duszanbe się nie pojawili, mistrz - miejscowy Istiklol - pokonał Khujand 2:1. Pierwsze spotkania 1. kolejki też odbyły się bez publiczności.

Można było je obejrzeć na państwowej telewizji i kanale, którego właścicielem jest piłkarska federacja. Niedawno, w oficjalnej rozmowie z agencją Reutera, jej przedstawiciele przyznali, że liczą na wzrost popularności rozgrywek i oferty od zagranicznych nadawców.

Trenerzy obu drużyn bronili decyzji tadżyckiej federacji o zorganizowaniu meczu o Superpuchar bez kibiców.

- Uważam, że gra przy pustych trybunach nie powinna mieć wpływu na mecz - przyznał szkoleniowiec Istiklolu Witalij Lewczenko. - Chciałbym zaapelować do fanów, aby wykazali cierpliwość. Tutaj przynajmniej zaczyna się rywalizacja, a w innych krajach kibice są całkowicie pozbawieni piłki nożnej.

W Burundi grożą karami?

Polski piłkarz utknął na Bliskim Wschodzie. "Nie ma żartów i szczypania się jak w Europie" Łukasz Gikiewicz... czytaj dalej » O mistrzostwo walczyć też będą w środkowej Afryce. Małe Burundi jako jedyny kraj kontynentu nie zawiesiło rozgrywek i choć debatowano nad tym, aby w końcu uczynić ku temu kroki, decyzji nie zmieniono.

W niedzielę, po konsultacji z ministrem zdrowia publicznego, kluby postanowiły, że rozgrywki 1. jak i 2. ligi będą kontynuowane z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Jak podał portal Africa News, chodzi między innymi o mierzenie wchodzącym na stadion kibicom temperatury.

Ten sam serwis, powołując się na swoje anonimowe źródło, podaje, że podczas spotkania z przedstawicielami klubów prezydent federacji oznajmił, że jeśli który z nich odmówi gry, zostanie ukarany.

Piłkarze w Nikaragui się boją

Spotkania w kraju Ameryki Środkowej odbywają się bez kibiców i są transmitowane w lokalnych telewizjach lub przez Facebooka. Do rozegrania pozostało pięć spotkań sezonu regularnego, później mają się odbyć półfinały z udziałem czterech najlepszych drużyn, a następnie finał.



- Nie podjęliśmy decyzji, że dokończymy sezon za wszelką cenę, tylko że będziemy kontynuować go, do kiedy będzie na to pozwalać sytuacja - oznajmił sekretarz federacji Jose Maria Bermundez. Dodał, że sprawa była konsultowana z przedstawicielami służby zdrowia.

W Nikaragui do niedzieli nie odnotowano żądnego przypadku śmierci osoby chorej na COVID-19. Według oficjalnych informacji zakaziło się zaledwie kilka osób.

Obawy są. Pewnie wszędzie

O obawach niektórych piłkarzy i zupełnie innej futbolowej rzeczywistości opowiadał dziennikarzom mówił Carlos Mosquera, bramkarz Deportivo Las Sabanas.

- Staramy się nie dotykać naszych przeciwników. W sytuacjach stykowych nikt nie angażuje się już taką samą intensywnością. Strach przed tym, co już spotkało ludzi na świecie, jest wszechobecny. Nie koncentrujemy się na grze. Grając, cały czas myślisz, że przeciwnik z którym walczysz może być chory. Futbol się zmienił - opisuje.