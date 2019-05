Nie dali spać Messiemu. Nieczyste zagrywki kibiców Liverpoolu przed meczem z Barceloną

16.04 | Piłkarze FC Porto zaczęli z wielkim animuszem, bo mieli co odrabiać, ale ich skrzydła zostały szybko podcięte. Gola w 26. minucie, bardzo dyskusyjnego, dla Liverpoolu strzelił Sadio Mane i The Reds mogli myśleć o półfinale Ligi Mistrzów. Wygrali 4:1, w dwumeczu - 6:1. Nokaut.

Piłkarze Liverpoolu trenowali przed pierwszym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów z Barceloną. W ostatniej edycji The Reds dotarli do finału, gdzie przegrali z Realem Madryt.

Zobacz, co powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp po porażce jego zespołu z Barceloną (0:3) w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż zostanie rozegrany we wtorek 7 maja.

LIVERPOOL - BARCELONA: RELACJA NA ŻYWO Z 1/2 FINAŁU LIGI MISTRZÓW

Gol tak, radość nie. "Bardzo szanuję Liverpool i jego kibiców" Gola chce... czytaj dalej » We wtorek Liverpool czeka niezwykle trudne zadanie. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou The Reds przegrali 0:3. Jakby tego było mało, dzień przed meczem menedżer Juergen Klopp potwierdził, że z kadry meczowej na rewanż wypadli kluczowi w ofensywie zawodnicy Mohamed Salah i Roberto Firmino.

Liverpool ma za sobą bardzo dobry sezon, a i tak może go skończyć bez żadnego trofeum. W Premier League musi liczyć na potknięcie lidera Manchesteru City w ostatniej kolejce, bo innej możliwości wywalczenia tytułu nie ma. Z Pucharu Ligi oraz Anglii drużyna The Reds odpadła już wcześniej. Teraz może ją to spotkać w Lidze Mistrzów.

Nielegalne metody

Aby wpłynąć na dyspozycję piłkarzy Barcelony, kibice z Liverpoolu postanowili sięgnąć po nielegalne metody. Dlatego po czwartej nad ranem odpalili fajerwerki przed hotelem Hilton, w którym zatrzymali się rywale. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania z całego zajścia. W pewnym momencie dało się usłyszeć, że to "pobudka dla pana Messiego". Na innym zdjęciu z Twittera widać bagażnik samochodu cały w fajerwerkach.

Yersss lads pic.twitter.com/fYdfWq4wJe — The Shankly Gates (@madeinliverpool) 7 maja 2019

Podobną taktykę stosowali kibice Ajaksu, którzy starali się budzić rywali przed odbywającymi się w Amsterdamie meczami 1/8 i 1/4 finału Champions League.

Policja bada sprawę

Liverpoolska policja przypomniała w oświadczeniu, że puszczanie fajerwerków pomiędzy 23 a 7 rano jest zabronione w ciągu całego roku, z wyłączeniem wybranych świąt. "Jeśli ktokolwiek ma informacje na temat tego incydentu albo na temat nielegalnego posiadania fajerwerków, prosimy o kontakt" - głosi komunikat.

Półfinał Ligi Mistrzów Liverpool - Barcelona we wtorek o 21. Relacja na żywo w Eurosport.pl.