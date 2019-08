Arsenal zaszalał. Ma gwiazdę, pobił rekord

Liverpool bierze najmłodszego debiutanta w historii Premier League W seniorskiej... czytaj dalej » W minionym sezonie Pepe robił w Ligue 1 prawdziwą furorę. W 38 meczach trafiał do siatek rywali 22 razy, co dało mu średnio 151 minut potrzebnych do strzelenia gola - jak na skrzydłowego, wynik wręcz rewelacyjny. Do tego wszystkiego dorzucił 11 asyst.

W klasyfikacji kanadyjskiej (gole + asysty) lepszy od niego okazał się jedynie młody gwiazdor PSG Kylian Mbappe (33+6).

Unai Emery: jestem zachwycony

- Bycie tutaj budzi we mnie wielkie emocje. Przeszedłem długą drogę i podpisanie kontraktu z tak wielkim klubem jest dla mnie nagrodą. Ważnym było, żebym podjął odpowiednią decyzję i jestem pewien, że Arsenal to dobry wybór - cieszył się po podpisaniu pięcioletniej umowy z Kanonierami.

Z pozyskania piłkarzy radości nie kryje też trener londyńczyków Unai Emery. - Nicolas to wysokiej klasy, utalentowany skrzydłowy, którego chciało wiele klubów z europejskiego topu. Transfer piłkarza na tę pozycję był kluczowy przed startem sezonu, dlatego jestem zachwycony - powiedział hiszpański szkoleniowiec. - Pepe wniesie do naszego zespołu moc, tempo i kreatywność, czyli po prostu gole - dodał.



Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe



#PepeIsHerepic.twitter.com/nXJIB9XdLW — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019





Tylko trzech droższych

Kupując Pepe Arsenal pobił klubowy rekord transferowy. Dotąd Kanonierzy największe pieniądze wyłożyli w styczniu 2018 za Pierre-Emericka Aubameyanga - 56 mln funtów.

Ogółem Iworyjczyk jest czwartym najdroższym graczem pozyskanym przez klub występujący w Premier League. Przed nim znajdują się Paul Pogba (Manchester United 89 mln funtów), Romelu Lukaku (Manchester United, 75 mln) oraz Virgil van Dijk (Liverpool, 75 mln).

Arsenal rozpocznie nowy ligowy sezon w niedzielę 11 sierpnia od wyjazdowego meczu z Newcastle.