Neymar dostał kartkę po efektownej sztuczce. "Mam to gdzieś"

Pięć goli PSG. Mbappe obraził się na trenera Piłkarze PSG... czytaj dalej » PSG wyszło na prowadzenie już w 8. minucie za sprawą trafienia Pablo Sarabii. Z kolei w 17. za czerwoną kartkę z boiska wyleciał golkiper Montpellier Dimitry Bertaud. Od tego momentu przewaga gospodarzy jeszcze wzrosła, niemal ciągle atakowali bramkę rywali. Mogli sobie przy tym pozwolić na więcej luzu w konstruowaniu akcji, a także sztuczki techniczne. W tych ostatnich przodował Neymar.

Przerzucił piłkę nad rywalem

W 38. minucie Brazylijczyk przerzucił piłkę na jednym z piłkarzy Montpellier. Sędzia Jerome Brisard uznał, że w ten sposób Neymar lekceważy przeciwników, dlatego przerwał grę i zwrócił mu uwagę. Reprezentant Canarinhos nie mógł zrozumieć, o co chodzi. Wpadł we wściekłość, zaczął się kłócić, a arbiter odpowiedział pokazując mu żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.





Neymar Jr to the referee - “I am playing football” pic.twitter.com/l5AdmVCgp1 — Seleção Brasil (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020







Zawodnik PSG był poirytowany przez cały mecz. Sytuacja z Brisardem siedziała mu w głowie. Gdy później został kopnięty przez obrońcę Montpellier, który nie potrafił zatrzymać go w innym sposób, to przy najbliższej okazji ośmieszył go efektownym dryblingiem. Tym razem obyło się bez kartki.

W tunelu też było gorąco

Na tym nie koniec. W tunelu prowadzącym do szatni Neymar dalej nie mógł pogodzić się z decyzją arbitra. Gdy tylko go dostrzegł Brisarda od razu poszedł w jego kierunku. Doszło do krótkiej wymiany zdań:

Neymar: "Gram w piłkę, a on pokazuje mi żółtą kartkę! Powiedzcie mu, że nie może mi dać kartki."

Brisard: "Mów po francusku."

Neymar: "Po francusku... Mam to gdzieś."

Nie wiadomo, czy zawodnika spotkają dodatkowe konsekwencje za jego słowa. Każda obraza sędziego, nawet po meczu, zazwyczaj kończy się przynajmniej karą finansową.