Kara dla Neymara. Zawieszony za popchnięcie kibica

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

Sankcja obowiązuje od 13 maja, zatem Neymar może wystąpić w sobotnim spotkaniu ligowym na wyjeździe z Angers w 36. kolejce francuskiej Ligue 1.

Popchnął kibica

Coraz bardziej nerwowo w PSG. "Kim ty jesteś, by tak się do mnie zwracać?" Neymar ma dość... czytaj dalej » Napastnik opuści natomiast mecze z Dijon i Reims, a także krajowy Superpuchar w chińskim Shenzhen. Brazylijczyk nie pojawi się więc do końca sezonu na stadionie paryżan Parc des Princes.



Pod koniec kwietnia w finale Pucharu Francji zespół PSG przegrał z Rennes (2:2, karne 5-6). Gdy Brazylijczyk wchodził z drużyną na trybunę podparyskiego Stade de France, aby odebrać nagrodę za zajęcie drugiego miejsca, popchnął jednego z kibiców Rennes, który sprowokował go okrzykiem: "Naucz się grać w piłkę".



W tym samym spotkaniu czerwoną kartkę za brutalny faul w dogrywce otrzymał inny gwiazdor drużyny z Paryża Kylian Mbappe, za co już przed tygodniem federacja ukarała go odsunięciem od trzech spotkań.



Paris Saint-Germain już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza Francji.