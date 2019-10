Neymar wytłumaczył, dlaczego się wywraca

Brazylijski gwiazdor Paris Saint-Germain ostatnio doznał kontuzji w meczu reprezentacji z Nigerią. Ból był prawdziwy. Przeprowadzony w klubie rezonans magnetyczny potwierdził zmianę drugiego stopnia w ścięgnie lewej nogi.

Ale do Neymara przypięto łatkę symulanta, szczególnie za udawanie faulowanego dostało mu się w trakcie mundialu w Rosji, kiedy wielokrotnie dokładał od siebie teatralnych reakcji.

Powstało na ten temat wiele żartów, a sam Brazylijczyk stał się obiektem drwin.



Football fans around the world are trolling Neymar's Russia 2018 performance by dropping, rolling and faking injuries.

Have you done the #NeymarChallenge yet? pic.twitter.com/RttD4qwUeT — TRT World (@trtworld) July 12, 2018





W rozmowie z Ronaldo na jednym z internetowych kanałów wyjaśnił, skąd skłonność do upadków.

- Twój styl był niejednokrotnie kontrowersyjny. Rozmawiałem z twoim ojcem i powiedział, że robisz to, aby uniknąć urazów. Przyznał, że zawsze byłeś szczuplejszy od wszystkich zawodników, a najlepszym sposobem obrony był upadek. Niech mówią, co chcą - przyznał Ronaldo.

Neymar przytaknął.

- Gdybym tego nie robił, tobym jeszcze częściej był kontuzjowany. Muszę się chronić, ponieważ nikt nie zrobi tego za mnie - stwierdził 27-letni Brazylijczyk.

W tym sezonie napastnik rozegrał jedynie pięć spotkań w zespole prowadzonym przez Thomasa Tuchela, ale zdołał zdobyć cztery bramki.

PSG jest liderem Ligue 1 i ma dwa zwycięstwa po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów. Z powodu kontuzji piłkarz opuścił w tym roku najważniejsze mecze reprezentacji Brazylii.