"Szósty gol z PSG, to było niesamowite". Neymar znów rozzłościł

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Ani chwili nudy w świecie Neymara. Ekskluzywny wywiad skradziony Brazylijska... czytaj dalej » Wypowiedzi piłkarza opublikował kanał Oh My Goal. Brazylijski gwiazdor realizował w ten sposób marketingowe zobowiązania związane z imprezą Red Bull Neymar Jr's Five. 27-latek został zapytany o najlepsze – jak dotąd – wspomnienia w karierze.

- Są dwa takie momenty - odpowiedział Neymar. - Pierwszy to ten, kiedy wygraliśmy igrzyska. Drugi to "remontada" przeciwko PSG. Nigdy nie czułem czegoś takiego, jak po strzeleniu szóstego gola. To było niesamowite - przyznał.

Część futbolowej opinii publicznej uznała tę wypowiedź za niestosowną i bez szacunku dla obecnej drużyny. A przecież w ostatnim czasie relacje na linii Neymar – PSG i tak nie były najlepsze. Według mediów hiszpańskich piłkarz starał się wrócić do Barcelony.

Neymar został zawodnikiem PSG przed dwoma laty. Francuski klub zapłacił za niego rekordowe w piłce nożnej 222 mln euro.

Odgrzewany kotlet

W obronie Neymara stanął jego ojciec, który zwrócił uwagę, że syn w 2017 roku wypowiadał się niemal identycznie, ale wówczas nie wywołało to jakichkolwiek kontrowersji.

"Mój syn nigdy nie okazał braku szacunku wobec piłkarzy, którzy grali w tamtym meczu" - napisał Neymar senior w mediach społecznościowych.



Wyświetl ten post na Instagramie. “Reportagens publicadas há anos, respostas ditas há anos, voltarão a falar como se fosse uma indireta? Repercutir com um outro contexto??? Meu filho em momento algum faltou com respeito ao PSG ou aos atletas que disputaram aquela partida em 2017, alguns deles, seus companheiros de clube atualmente no clube francês. Desde o final daquele jogo até hoje hoje, ele sempre se recorda desta partida como uma das mais importantes da sua carreira, como mostram as imagens deste post. No último Sábado, em uma entrevista realizada durante as finais do @redbullneymarjrsfive , lhe foi perguntado: “Qual a melhor memória que você tem do vestiário?”. O atleta citou dois momentos, o vestiário do título olímpico de 2016 e o da Remontada em 2017, momentos icônicos de sua carreira. Atribuir esta manifestação ESPONTÂNEA E HONESTA a uma provocação ao seu atual clube é uma atitude maldosa, que não tem outra intenção senão a de querer encontrar polêmica onde ela não existe. Não são poucos os jornalistas e torcedores em todo o mundo que consideram esta partida a mais marcante do atleta defendendo um clube, ele mesmo já manifestou considerar esta, se não a maior, uma de suas grandes atuações. Então por que a polêmica desta vez ? Por que trazer isso esta memória como provocação ? Relembrar um marco em sua carreira não pode ser considerado desrespeito. Meu filho é atleta do PSG, mas não pode simplesmente ignorar sua história. História que o fez chegar ao clube francês. #neymar #neymarjr Post udostępniony przez Neymar Pai (@neymarpai_) Lip 14, 2019 o 3:42 PDT





"Niektórzy są obecnie jego kolegami we Francji. Od chwili zakończenia tamtego spotkania on zawsze pamięta je jako jedno z najważniejszych w karierze. Jest na świecie kilku dziennikarzy i kibiców, którzy uważają tak samo. Więc skąd kontrowersje tym razem?" - zapytał ojciec zawodnika, prezentując zrzut ekranu z cytatami syna sprzed dwóch lat. Chodzi o wywiad, jaki kilka tygodni po rewanżowym meczu Neymar udzielił brazylijskiej telewizji UOL Esporte.

"Mój syn jest piłkarzem PSG, ale nie może ignorować własnej historii. Historii, która zaprowadziła go do francuskiego klubu" - uciął.

Wrócił do Paryża

Wyczyn Neymara i Barcelony był nieprawdopodobny. Katalońska drużyna przegrała pierwsze spotkanie na wyjeździe aż 0:4, ale w rewanżu wygrała 6:1. Brazylijczyk rozegrał doskonały mecz, strzelił dwa gole i miał asystę przy decydującej bramce w piątej minucie doliczonego czasu.

Tymczasem Neymar wrócił w poniedziałek do paryskiego klubu z tygodniowym opóźnieniem. Brazylijczyk miał się stawić na pierwszych po urlopie zajęciach, ale tego nie zrobił ku ogromnemu zdenerwowaniu szefów. Z relacji mediów hiszpańskich można wnioskować, że za kulisami cały czas toczy się gra o powrót piłkarza do Barcelony. Niedawno dyrektor sportowy PSG Leonardo powiedział, że zawodnik może odejść, gdzie tylko chce. Wszystko rozbija się tylko i aż o pojawienie się na stole adekwatnej oferty.