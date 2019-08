Śmiech przez łzy. Neymar wrócił do treningów z zespołem PSG

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Neymar nie przestaje walczyć o powrót do Barcelony

Neymar nie przestaje walczyć o powrót do Barcelony

Marcin Bułka trafił do PSG, a AC Milan pozyskał nowego obrońcą. Zobaczcie, co działo się na rynku transferowym w sobotę 6 lipca.

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Neymar wrócił do treningów z PSG

Neymar wrócił do treningów z PSG

Sprawa pozornie jest prosta - Neymar ma ważny kontrakt do czerwca 2022 roku, ale chce odejść z PSG, które dwa lata temu zapłaciło za niego 222 miliony euro. Klub jest skłonny sprzedać piłkarza, ale nadal nie otrzymał satysfakcjonującej oferty. Podobno najbliżej pozyskania Brazylijczyka jest jego były pracodawca, FC Barcelona. Tyle tylko, że w stolicy Katalonii na razie nie dysponują środkami, które mogłyby przekonać katarskich właścicieli PSG do zaakceptowania transferu.

Neymar do tej pory trenował indywidualnie, gdyż dochodził do siebie po zerwaniu więzadła w kostce. Zapewne piłkarz sam nie przypuszczał, że ponownie przyjdzie mu spotkać się z kolegami z zespołu. A jednak - w sobotę wrócił do treningów z resztą drużyny.

Na filmie widać, że reprezentant Canarinhos nie czuł się komfortowo. Nie rozmawiał z kolegami, nie uśmiechał się. Najbardziej zadowolony z jego obecności był szkoleniowiec Thomas Tuchel, który w licznych wywiadach nie ukrywał, że nie chce rozstawać się z 27-letnim zawodnikiem. Niemiec podkreślał, że nie ma na świecie drugiego takiego piłkarza, jak Neymar.

Oczywiście Brazylijczyk nie znalazł się w kadrze na niedzielny mecz ligowy, w którym PSG zmierzy się na wyjeździe z Rennes. Po pierwsze - piłkarz nadal nie jest gotowy do gry. Po drugie - nikt w Paryżu nie zamierza ryzykować kolejnego urazu skrzydłowego, skoro może on zostać sprzedany. "Doradcy Neymara nadal twierdzą, że nie ma innej alternatywy, jak odejście piłkarza przed 2 września" - czytamy w "Le Parisien".

Stracili kartę przetargową

Jak aktualnie wygląda sytuacja Neymara? Jest daleka od idealnej. "Według naszych informacji Barcelona, która w piątek przegrała z Athletikiem Bilbao (0:1) i przynajmniej na miesiąc straciła kontuzjowanego Luisa Suareza, nadal jest w grze. W przyszłym tygodniu Katalończycy mają przedstawić nową ofertę za 27-latka" - napisał paryski dziennik.

"Problem w tym, że klub stracił kartę przetargową w postaci Philippe Coutinho, który ma zostać wypożyczony do Bayernu Monachium. Dlatego trudno powiedzieć, czy już teraz uda się przekonać PSG do sprzedaży Neymara" - podkreślono.

Oprócz Barcelony w grę wchodzi jeszcze transfer do Realu Madryt, ale na ten moment działacze Królewskich koncentrują się na sprowadzeniu Paula Pogby z Manchesteru United. Choć okno transferowe w Anglii zostało zamknięte i kluby nie mogą kupować piłkarzy, to nadal mają możliwość sprzedaży, co próbuje wykorzystać prezydent Realu Florentino Perez. Neymar znajduje się na drugim miejscu na liście priorytetów Los Blancos.

PSG wygrało w poprzedniej kolejce z Nimes 3:0, a wcześniej wywalczyło Superpuchar Francji po zwycięstwie nad Rennes (2:1). Neymara nie było w kadrze na wspomniane spotkania.