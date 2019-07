Ani chwili nudy w świecie Neymara. Ekskluzywny wywiad skradziony

Piłkarz Arsenalu zastrajkował. Kanonierzy zostali bez kapitana Trwa impas w... czytaj dalej » Wokół Brazylijczyka Neymara cały czas coś się dzieje i najczęściej są to różne zaskakujące czy pechowe sytuacje. Piłkarz Paris-Saint Germain z powodu kontuzji nie wystąpił w ostatnim turnieju Copa America w Brazylii, który gospodarze wygrali bez swojej największej gwiazdy. Wcześniej został oskarżony przez młodą kobietę o gwałt, co odbiło się w mediach szerokim echem. W sieci pojawiło się nawet nagranie fragmentu spotkania Neymara z dziewczyną.

Szalone pół roku

Do tego dochodzi jeszcze niejasna przyszłość gwiazdora w paryskim klubie. Niedawno dyrektor sportowy PSG Leonardo stwierdził, że jeśli pojawi się odpowiednia oferta, to nikt nie będzie Neymara na Parc des Princes zatrzymywać. Jak na jedno półrocze to sporo wydarzeń, a i tak to nie wszystko.

Tym razem skradziono nagranie ekskluzywnej rozmowy z piłkarzem, jaką przeprowadziła brazylijska telewizja UOL Esporte. Planowo wywiad miał się ukazać w poniedziałek, na co brazylijscy kibice liczyli ze względu na wszystkie ostatnie wydarzenia związane z Neymarem. Nic takiego jednak nie nastąpi.



Band diz que equipe foi furtada e perde material de entrevista com Neymar https://t.co/6JcQpGlikF — UOL Esporte (@UOLEsporte) July 15, 2019

Miało być o planach na przyszłość

Dziennikarz Joao Paulo Vergueiro potwierdził na stronie internetowej telewizji, że złodzieje siłą dostali się do zawartości bagażnika samochodu ekipy produkcyjnej i ukradli cały zarejestrowany materiał. Rozmowa z Neymarem była bowiem nagrywana w minionym tygodniu przez dwa dni – w czwartek i sobotę.

- Ukradli wszystkie karty z wywiadem, w którym Neymar mówił w szczegółach o swoich planach na przyszłość - stwierdził Vergueiro.