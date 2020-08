Wpadka Neymara. Pospieszył z gratulacjami, pomylił nazwy klubów

Mistrz olimpijski z 2016 roku i gwiazda światowej piłki nożnej. Oto, co Neymar miał do powiedzenia, gdy był jeszcze świetnie zapowiadającym się siedemnastoletnim zawodnikiem, który dopiero co podpisał profesjonalny kontrakt z Santosem.

Bawarczycy z Robertem Lewandowskim w składzie wygrali w Lizbonie z PSG 1:0 i sięgnęli po najcenniejsze klubowe trofeum w Europie. Gorzkiej pigułki bardzo długo nie mógł przełknąć Neymar, który tuż po ostatnim gwizdku zalał się łzami i długo nie mógł uspokoić.

Źródło: Getty Images Łzy Neymara po finale Ligi Mistrzów

W Leverkusen zdziwienie

Już po ceremonii wręczenia pamiątkowych medali Brazylijczyk chwycił za telefon i napisał tradycyjny w takich momentach post. Tyle że gratulacje wcale nie powędrowały do Bayernu.

"Porażka jest częścią sportu. Próbowaliśmy wszystkiego, walczyliśmy do końca. Dziękuję za wsparcie. Gratulacje dla Bayeru" - napisał.

Różnica niby nie wielka. We wpisie Neymara zabrakło jedynie literki "n", ale to zmieniło sens publikacji. Adresatem wypowiedzi piłkarza został inny niemiecki klub Bayer Leverkusen. Wpadka nie uszła 28-latkowi płazem. Aptekarze momentalnie udostępnili wpis w swoich mediach, dodając do niego zdziwioną minę. Post błyskawicznie zyskał popularność i trafił do szerokiego grona internautów. Ledwie kilka godzin po jego publikacji przekroczył liczbę 80 tys. polubień, a z niemal 17 tys. kont podano go dalej.