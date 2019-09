Neymar pogodzony z gniewem Paryża. "Mecze u siebie będą dla mnie jak wyjazdowe"

Po raz ostatni zagrał dla PSG 11 maja. Ostatnie dwa mecze poprzedniego sezonu i pierwsze spotkanie w obecnych rozgrywkach opuścił, po tym jak został zawieszony za uderzenie kibica. Paryża miał dość, latem starał się wrócić do Barcelony.

Negocjacje trwały kilka tygodni. Wydawało się, że wreszcie piłkarz wyrwie się z francuskiej stolicy, ale ostatecznie klubu nie doszły do porozumienia. Skończyło się na tym, że całe zamieszanie zniechęciło do piłkarza nawet najbardziej cierpliwych fanów paryżan.

W sobotę Neymara przywitały gwizdy i buczenie, według mediów na trybunach nie brakowało też osób, które obrażały Brazylijczyka.



Inside the Virage Auteuil today. Reaction to Neymar. Hostile! #PSGRCSApic.twitter.com/NZj0Pn0KKY — Lee Davey (@leedavey99) September 14, 2019





Niektórzy nie potrafili powstrzymać negatywnych emocji nawet w momencie, gdy w doliczonym czasie piłkarz pięknym strzałem nożycami zapewnił drużynie wygraną.

Udany powrót Neymara. Cudowny gol przewrotką dał zwycięstwo Bardzo długo... czytaj dalej » - Wszyscy wiedzieli, że chcę odejść, ja też jasno wyrażałem się na ten temat. Teraz jestem zawodnikiem PSG i chciałbym być na boisku szczęśliwy. Od kiedy wyjaśniło się, że zostaję, skupiam się tylko na tym. Gwizdy na Parc des Princes [stadion PSG - przyp.red]? To smutne. Teraz każdy mecz na swoim stadionie będzie dla mnie jak spotkanie wyjazdowe - przyznał w strefie wywiadów.

Inni na to nie zasługują

Neymar wyznał, że reakcje kibiców nie zaskoczyły go. Zapewniał też, że nie miały żadnego wpływu na jego grę.

- Czy przeszkadzało mi to? Nie, zachowałem spokój. Wiem, że to wszystko, co działo się w ostatnich tygodniach było dla kibiców trudne. Jeśli chcą na mnie gwizdać, nie mam z tym problemu. Ale w drużynie jest ponad 25 zawodników, oni na to nie zasługują. Wszyscy musimy wspierać zespół. Kiedy mamy za sobą fanów, jesteśmy mocniejsi - mówił.

- Czy masz coś do przekazania ultrasom? - zapytał na koniec Brazylijczyka dziennikarz. - Nie, chciałbym tylko podziękować kolegom za to, że pomogli mi zdobyć tę bramkę - odpowiedział Neymar.