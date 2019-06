Nowe fakty w sprawie oskarżenia Neymara o gwałt. Pojawiło się nagranie z hotelu

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

02.06.2019 | Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt - poinformowały media, powołując się na raport sporządzony przez policję . Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

Kilka dni temu brazylijskie media, powołując się na raport sporządzony przez policję w Sao Paolo, podały, że Neymar został oskarżony o gwałt. Do zdarzenia miało dojść 15 maja w hotelu w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii - Najila Trindade Mendes se Souza, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju. Piłkarz od początku twierdził, że jest niewinny i został "wrobiony".

Kontrowersyjny film

Teraz w brazylijskiej stacji Rekord TV pojawił się film, który pokazuje konfrontację Neymara z Najilą Trindade w pokoju hotelowym, dzień po domniemanym gwałcie. W tej samej telewizji modelka publicznie oskarżyła zawodnika. Powiedziała, że "padła ofiarą agresji i została zgwałcona".

Kamera nagrywająca film została umieszczona przez dziewczynę w hotelowej łazience, tak aby przez otwarte drzwi było widać pokój. W pewnym momencie Neymar i Najila Trindade wchodzą do pomieszczenia, piłkarz kładzie się na plecach na łóżku, a dziewczyna siada na nim. Po chwili oboje wstają, a dziewczyna... zaczyna atakować sportowca. Uderza go dwukrotnie, po czym próbuje czymś w niego rzucić. Neymar broni się, starając odepchnąć ją podniesionymi nogami.



- Uderzę cię! Czy wiesz, dlaczego cię uderzę? Wiesz dlaczego? Ponieważ wczoraj mnie zaatakowałeś. Zostawiłeś mnie tu samą - krzyczy w trakcie zajścia Najila Trindade.



Chce wymusić odszkodowanie?

- Myślę, że nie muszę bronić mojego syna. Obrazy mówią same za siebie. Wideo pokazuje, że to Neymar został zaatakowany. Ona prowokuje agresję, żeby on odpowiedział tym samym. On zdał sobie sprawę, że wszystko co się stało, było ustawione - twierdzi Neymar Santos Sr.

Neymar i jego ojciec-menedżer, od początku utrzymują, że zawodnik Paris Saint-Germain padł ofiarą oszustwa, a kobieta próbuje wymusić odszkodowanie w zamian za wycofanie zeznań.

"Zmusił ją do odbycia stosunku"

Ostatnie nagranie raczej nie pomoże sprawie Najili Trindade. To dla niej kolejna zła informacja. Ostatnio kancelaria adwokacka, która ją reprezentowała, zrezygnowała ze współpracy z powodu sprzeczności w zeznaniach swej klientki. Poinformowała o tym telewizja O Globo.

"Początkowo twierdziła, że jest związana z Neymarem, potem, że fizycznie ją zaatakował, aż wreszcie zmieniła zdanie i opowiedziała o gwałcie. A to zupełnie inny zarzut" - podkreślili adwokaci.

Neymarowi grozi więzienie. Upublicznił półnagie zdjęcia kobiety oskarżającej go o gwałt Oskarżany o gwałt... czytaj dalej » Kobieta zeznała, że poznała Neymara przez media społecznościowe, gdzie oboje wymieniali wiadomości. Dodała, że przyleciała do Paryża 15 maja, a piłkarz opłacił jej bilety i zakwaterowanie. Relacjonowała, że już w dniu przyjazdu przyszedł do jej pokoju hotelowego, "prawdopodobnie pod wpływem alkoholu". Jak napisano w raporcie, po kilku chwilach "rozmowy i wymiany czułości Neymar stał się agresywny i przemocą, wbrew woli ofiary, zmusił ją do odbycia stosunku".

Pokazał korespondencję

Neymar broni się przed oskarżeniami i dlatego postanowił opublikować część prywatnej korespondencji, za pośrednictwem jednego z komunikatorów, z domniemaną ofiarą gwałtu. Na jednym z portali społecznościowych zamieścił "intymne szczegóły" rozmów z Brazylijką. W siedmiominutowym filmie zaprzeczył oskarżeniom. Dodał, że otrzymał od niej nagie zdjęcia. Wszelkie materiały zostaną przekazane prokuraturze.



Piłkarz może mieć także z tego powodu problemy, ponieważ zamieścił w internecie rozmowy z kobietą bez jej zgody. W Brazylii uznawane jest to za przestępstwo. Dlatego sprawa jest badana nie tylko przez policję, ale także przez departament cyberprzestępczości.