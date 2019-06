Kobieta oskarżająca Neymara o gwałt: jestem wyczerpana, emocjonalnie i fizycznie

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

02.06.2019 | Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt - poinformowały media, powołując się na raport sporządzony przez policję . Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

07.06 | - Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie - powiedziała brazylijska modelka Nagila Trindade, która oskarżyła Neymara o gwałt. Brazylijczyk przez dwie godziny zeznawał w komisariacie w Rio de Janeiro. Wcześniej upublicznił zapis rozmów z 27-latką. Według piłkarza to dowód, że podczas spotkania w paryskim hotelu nie doszło do gwałtu.

Neymar oskarżony o gwałt. "Był agresywny, przemocą zmusił ją do stosunku" Brazylijski... czytaj dalej » Niespełna tydzień temu miejscowe media, powołując się na raport sporządzony przez policję w Sao Paolo, podały, że Neymar został oskarżony o gwałt. Do zdarzenia miało dojść 15 maja w hotelu w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju. Teraz przerwała milczenie.

Poznali się na Instagramie. Tam oboje wymieniali wiadomości. Wkrótce potem piłkarz opłacił jej bilety i zakwaterowanie. - Chciałam poznać Neymara. Gdy przybyłam do hotelu, okazał się agresywny, był zupełnie innym facetem niż ten, którego poznałam poprzez wiadomości - wyznała brazylijskiej telewizji SBT modelka.

- Zaatakował mnie i zgwałcił. Teraz nie chcę o tym mówić. Wydałam już w tej sprawie oświadczenie. Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie, tyle - dodała.

Została też zapytana o to, czy była próba ugody z Neymarem? - Nie, od początku chciałam tylko sprawiedliwości, chcę tylko tego - stwierdziła.

Neymar: chcę podziękować za wsparcie

Piłkarz od początku odpiera zarzuty. Postanowił opublikować część prywatnej korespondencji, za pośrednictwem jednego z komunikatorów, z domniemaną ofiarą gwałtu. Na jednym z portali społecznościowych zamieścił "intymne szczegóły" rozmów z Brazylijką. W siedmiominutowym filmie zaprzeczył oskarżeniom.

Brazylijska Konfederacja Piłkarska (CBF) doniosła kilka dni temu, że Neymar otrzymał wezwanie do sądu. Piłkarz musiał się tłumaczyć z tego, że zamieścił w internecie półnagie zdjęcia kobiety i korespondencję, bez jej zgody, co w Brazylii uznawane jest za przestępstwo.

- Neymar postanowił jak najszybciej złożyć oświadczenie, wszystko wyjaśnić. Jesteśmy całkowicie przekonani, że udowodnimy niewinność naszego klienta - powiedziała Maria Fernandes, prawniczka piłkarza.

Gwiazdor PSG nie był skory do rozmów o zdarzeniu. - Chcę podziękować tylko za wsparcie moim przyjaciołom, fanom i wszystkim, którzy do mnie piszą. Dziękuję za waszą miłość. Czuję się kochany i za to wam dziękuję - powiedział dziennikarzom po dwugodzinnym przesłuchaniu.

Poruszał się o kulach. Kilkanaście godzin wcześniej doznał kontuzji w meczu reprezentacji Brazylii z Katarem. Szczegółowe badania wykazały uraz więzadła kostki. CBF ogłosiła, że Neymar nie wyzdrowieje na zaplanowany w tym kraju turniej Copa America (początek 14 czerwca).

W sieci pojawiło się nagranie z hotelu, w którym doszło do spotkania Neymara z modelką. Po chwili rozmowy na łóżku, kobieta uderza go dwukrotnie, po czym próbuje czymś w niego rzucić.

Po publikacji wideo materiał skomentował ojciec i jednocześnie agent brazylijskiego piłkarza Neymar Santos Sr. - Myślę, że nie muszę bronić mojego syna. Obrazy mówią same za siebie. Wideo pokazuje, że to Neymar został zaatakowany. Ona prowokuje agresję, żeby on odpowiedział tym samym. On zdał sobie sprawę, że wszystko, co się stało, było ustawione - twierdzi Neymar Santos Sr.

Obaj od początku utrzymują, że zawodnik Paris Saint-Germain padł ofiarą oszustwa, a kobieta próbuje wymusić odszkodowanie w zamian za wycofanie zeznań. Kancelaria adwokacka, która ją reprezentowała, zrezygnowała ze współpracy z powodu sprzeczności w zeznaniach swej klientki.

- Początkowo twierdziła, że jest związana z Neymarem, potem, że fizycznie ją zaatakował, aż wreszcie zmieniła zdanie i opowiedziała o gwałcie. A to zupełnie inny zarzut - podkreślili adwokaci w telewizji "O Globo".