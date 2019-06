Neymar oskarżony o gwałt. "Był agresywny, przemocą zmusił ją do stosunku"

Neymar wrócił do treningów z PSG

Neymar trenuje na pełnych obrotach i jest coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji. Trener Thomas Tuchel pokazał, że umiejętności mu nie brakuje i trafił w poprzeczkę w znanym konkursie. Zobacz trening Paris Saint-Germain.

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

Największa gwiazda reprezentacji Brazylii Neymar nie dokończył pierwszego treningu przed turniejem Copa America. Powód? Lekki uraz kolana. Zobaczcie, jak piłkarz trenuje na siłowni, aby szybko wrócić do zdrowia.

Na stronie internetowej gazety "O Globo" relacjonowano, że w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o zarzuty wobec 27-letniego zawodnika Paris Saint-Germain jego przedstawiciele przekazali, iż nie znają jeszcze sprawy i nie wypowiedzą się o niej, dopóki nie zapoznają się ze szczegółami.

Jednak powołując się na osobę z najbliższego otoczenia Neymara napisano, że prawnicy Brazylijczyka mają już dostęp do raportu policji w Sao Paolo i są w trakcie jego analizy. Władze Sao Paulo potwierdziły, że dokument, udostępniony publicznie, jest autentyczny.

Najnowsza zabawka Neymara. "Helikopter Batmana" wart 13 mln euro Neymar kocha... czytaj dalej » Na antenie telewizyjnego programu "Brasil Urgente" ojciec i zarazem agent piłkarza Neymar da Silva Santos zaznaczył, że sportowiec pada ofiarą wymuszenia, a dowody zostały sfałszowane.

"Był agresywny, przemocą zmusił ją do stosunku"

Kobieta zeznała, że poznała Neymara przez media społecznościowe, gdzie oboje wymieniali wiadomości. Dodała, że przyleciała do Paryża 15 maja, a piłkarz opłacił jej bilety i zakwaterowanie. Relacjonowała, że już w dniu przyjazdu przyszedł do jej pokoju hotelowego, "prawdopodobnie pod wpływem alkoholu". Jak napisano w raporcie, po kilku chwilach "rozmowy i wymiany czułości Neymar stał się agresywny i przemocą, wbrew woli ofiary, zmusił ją do odbycia stosunku".

Kobieta poinformowała także, że była później w złym stanie emocjonalnym i nie chciała zgłaszać tego zdarzenia w obcym kraju. Do Brazylii powróciła 17 maja.

Zgrupowanie kadry

Neymar przebywa obecnie w ojczyźnie, w miejscowości Teresopolis, na zgrupowaniu brazylijskiej kadry przed turniejem o mistrzostwo Ameryki Południowej - Copa America, którego gospodarzami od 14 czerwca do 7 lipca będą Canarinhos.