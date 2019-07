Media: Neymar oczyszczony z zarzutów o gwałt. Policja zamknęła sprawę

02.06.2019 | Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt - poinformowały media, powołując się na raport sporządzony przez policję . Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

07.06 | - Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie - powiedziała brazylijska modelka Nagila Trindade, która oskarżyła Neymara o gwałt. Brazylijczyk przez dwie godziny zeznawał w komisariacie w Rio de Janeiro. Wcześniej upublicznił zapis rozmów z 27-latką. Według piłkarza to dowód, że podczas spotkania w paryskim hotelu nie doszło do gwałtu.

Według tych informacji decyzja policji zostanie we wtorek wysłana do prokuratury generalnej w Sao Paulo, która przez 15 dni będzie mogła wznowić śledztwo.



Neymar został oskarżony o gwałt przed modelkę Najilę Trindade. Kobieta w wywiadzie telewizyjnym ujawniła, że piłkarz zaprosił ją 15 maja do jednego z hoteli w Paryżu i tam zgwałcił.



Trindade, tłumacząc się złym stanem emocjonalnym, złożyła zeznania dopiero po powrocie do Brazylii.

Odrzucał oskarżenia

Zawodnik PSG odrzucał oskarżenia, twierdząc, że padł ofiarą oszustki. Po raz pierwszy w tej sprawie był przesłuchiwany na początku czerwca. Złożył wówczas wyjaśnienia dotyczące publikacji w internecie części prywatnej korespondencji z modelką. Chciał się w ten sposób bronić.



- Zostałem oskarżony o gwałt, to ciężkie słowa. To, co się wydarzyło między nami nie było niczym innym niż zwykłą relacją między kobietą a mężczyzną. Następnego dnia wymienialiśmy jeszcze wiadomości. W jednej z nich pytała mnie o prezent dla swojego syna… Mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni… - oświadczył Neymar w mediach społecznościowych.