Paryż ma już dość Neymara. "Wynoś się"

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Odejście Neymara to najdłuższa saga letniego okna transferowego. 27-latek już w czerwcu miał powiedzieć kolegom z kadry, że "nie zamierza więcej zakładać koszulki PSG".

Od tamtej pory minął dobrze ponad miesiąc, a jego sytuacja nie uległa zmianie. Ani Barcelona, ani Real Madryt, o których mówi się w kontekście pozyskania piłkarza, nie były dotąd wystarczająco zdeterminowane, by go ściągnąć do siebie.

Wszyscy mówią o odejściu

W niedzielnym meczu pierwszej kolejki z Nimes Brazylijczyk nie wystąpił. Nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Oficjalnym powodem były problemy zdrowotne. Kibice i tak o nim pamiętali.

"Neymar, wynoś się" - można było przeczytać na jednym z transparentów rozwieszonych przez nich na trybunach. Na innym, w niecenzuralnych słowach, wypomniano mu niedawną sprawę oskarżenia o gwałt.

Otwarcie mówią o transferze

Wydaje się zatem, że piłkarz nie ma już przyszłości w Paryżu. Zresztą przed niedzielnym spotkaniem do sprawy odniósł się dyrektor sportowy klubu Leonardo.

- Rozmowy transferowe są bardziej zaawansowane niż wcześniej - przyznał.

Źródło: Getty Images Kibice PSG mają dość Neymara

Już po wygranym 3:0 meczu (gole Edinsona Cavaniego, Kyliana Mbappe i Angela Di Marii) do sprawy odnieśli się Mbappe i trener Thomas Tuchel.



- Musimy być realistami i znaleźć rozwiązanie na wypadek, gdyby zabrakło go w zespole. To niemożliwe, żebyśmy znaleźli kogoś takiego jak on - przyznał Niemiec. - Nie będziemy siebie oszukiwać. Trzeba śledzić bieg wydarzeń. Bez niego, to nie będzie już ten sam zespół - dodał Mbappe.

Neymar w latach 2009-2013 grał w brazylijskim Santos FC, potem do 2017 w Barcelonie. Nad Sekwanę przyjechał w 2017 roku.