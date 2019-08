Prokuratura nie oskarży Neymara o gwałt. "To była relacja miłosna"

02.06.2019 | Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt - poinformowały media, powołując się na raport sporządzony przez policję . Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

Prokuratura mogła oskarżyć reprezentanta Brazylii, oddalić żądania kobiety lub postanowić o dalszym dochodzeniu. Po komunikacie policji na podjęcie decyzji miała 15 dni.



- To była relacja miłosna. Nie zostało udowodnione, że doszło do przemocy podczas aktu seksualnego - zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami prokurator Estefania Paulin.

Neymar senior: musimy ruszyć do przodu z naszym życiem

W dalszej kolejności sędzia musi podpisać decyzję rekomendowaną przez policję, która badała sprawę. Rodzina piłkarza już jednak świętuje pomyślne wieści z prokuratury i traktuje je jako koniec sprawy.



- Kolejny krok został zrobiony, ogromny i znaczący, w tej trudnej podróży przez koszmar, w którym żyliśmy przez ostatnich kilka niekończących się miesięcy. Synu, musimy ruszyć do przodu z naszym życiem, zawsze z wysoko podniesioną głową, spokojnym sercem i ciszą właściwą niewinnym - oznajmił Neymar senior, ojciec gwiazdy futbolu.



Do zdarzenia doszło w połowie maja w jednym z hoteli w Paryżu. Modelka Najila Trindade zeznała, że Neymar zaprosił ją do pokoju, a tam została przez niego zgwałcona.

Oboje byli przez wiele godzin przesłuchiwani. Zawodnik PSG odrzucił oskarżenia, twierdząc, że padł ofiarą oszustki, którą poznał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Broniąc się, udostępnił zapis ich prywatnych rozmów i intymne zdjęcia, które wymienili. Wciąż czeka na decyzję, czy popełnił przestępstwo, publikując fotografie w sieci.