Rivaldo uspokaja nastroje kibiców Barcy. "Przejście Neymara do Realu nie będzie zdradą"

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Barcelona poczyniła już kroki, aby z powrotem sprowadzić do siebie Neymara. Delegacja Dumy Katalonii udała się do Paryża na spotkanie z przedstawicielami PSG, ale żadne decyzje nie zapadły, gdyż między klubami wciąż jest wiele rozbieżności finansowych. Sytuację chce wykorzystać Real Madryt, który ma dobre relacje z szejkami z Parc des Princes. Pojawiła się też informacja, że możliwe jest wypożyczenie brazylijskiego skrzydłowego do Madrytu.

Gdyby Neymar trafił do klubu z Santiago Bernabeu, na pewno nie spotkałoby się to z przychylnością kibiców Blaugrany. Brazylijczyk występował na Camp Nou w latach 2013-2017, dlatego mógłby zostać określony mianem zdrajcy.

Podobnie było z Luisem Figo, który pokonał taką samą drogę w 2000 roku. Fani potrafią być bezlitośni, szczególnie w przypadku odwiecznych rywali.

Rivaldo innego zdania

Swoją opinię na temat ewentualnych przenosin Neymara z Paryża do Madrytu wyraził były pomocnik Barcelony Rivaldo. Jest ona przychylna dla obecnej gwiazdy Canarinhos.

- Jeśli Zinedine Zidane sprowadzi Neymara do Realu, to nie będzie to zdradą. Neymar odszedł z Barcelony do PSG, skąd może trafić do Madrytu. Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby przeszedł z Barcelony do Realu, jak było z Figo - stwierdził Rivaldo w wywiadzie dla "Marki".

Zdaniem mistrza świata z 2002 r. jego rodak wolałby zagrać ponownie w ekipie z Katalonii.

- Założę się, że jeśli będzie miał szansę wrócić do miejsca, w którym był szczęśliwy i gdzie zna większość piłkarzy, to z chęcią powróci do Barcelony. To jednak zależy od oferty, jaką złoży kataloński klub. PSG nie zaakceptuje gorszej propozycji z Barcelony tylko dlatego, że Neymar wolałby do niej przejść. Paryżanie nie chcą stracić pieniędzy - zakończył Brazylijczyk.