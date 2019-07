Neymar nie stawił się na treningu. PSG zapowiada "podjęcie odpowiednich działań"

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

"Bez żadnych dyskusji zaakceptował warunki". Neymar przeprosił się z Barceloną Brazylijski... czytaj dalej » "Neymar miał stawić się w poniedziałek na pierwszych przedsezonowych zajęciach Paris Saint-Germain, ale bez zgody klubu nie pojawił się w umówionym czasie i miejscu. PSG żałuje, że doszło do takiej sytuacji i podejmie odpowiednie działania" - brzmi oświadczenie mistrzów Francji.



Na odpowiedź drugiej strony długo nie trzeba było czekać. Odezwał się ojciec piłkarza, który zajmuje się jego interesami.

Pomoc charytatywna była ważniejsza

- Powód nieobecności jest znany od ponad roku. Chodzi o Instytut Neymara, nie mogliśmy tego zmienić - przyznał Neymar senior, którego cytuje na swojej stronie dziennik "O Globo" z Brazylii.

Wspomniany przez ojca zawodnika Instituto Projeto Neymar to charytatywna inicjatywa w miejscowości Praia Grande, a więc tam, gdzie słynny napastnik się wychował. Ufundowany przez niego instytut pomaga w wyrwaniu się z biedy ponad dwóm tysiącom dzieci.

Tymczasem dziennikarze w Hiszpanii i Francji są przekonani, że za absencją zawodnika stoi chęć wymuszenia odejścia z PSG.

Wersja podawana przez media z Brazylii jest inna: Neymar jest kontuzjowany, ale razem z kolegami z reprezentacji miał świętować pierwsze od 12 lat zwycięstwo w finale Copa America, piłkarskich mistrzostwach Ameryki Południowej.

Na pewno był na trybunach stadionu Maracana w Rio de Janeiro, gdzie Canarinhos w niedzielę grali o tytuł z Peru.

Źródło: PAP/EPA Neymar z synem na trybunach podczas finału Copa America

Brazylijczyk związany jest z PSG od dwóch lat, kiedy za rekordowe 222 mln euro trafił z FC Barcelona. Kontrakt z paryskim klubem wiąże go do 2022 roku, ale Neymar po zakończeniu ostatniego sezonu oznajmił, że zamierza zmienić otoczenie i nie wyobraża sobie powrotu do Paryża.



Według hiszpańskich mediów znów zapałał miłością do Barcelony, miał się z nią nawet porozumieć w sprawie kontraktu i mocno zejść z finansowych wymagań. W PSG ponoć zarabia 36,8 mln euro rocznie, a w Barcelonie miał być skłonny pobierać 24.

Neymar chce, nie chce PSG

Sęk w tym, że Barcelona może by chciała mieć go z powrotem, ale niekoniecznie skłonny do rozmów jest szef paryżan Nasser Al-Khelaifi. Taka przynajmniej jest wersja prezydenta katalońskiego klubu Josep Maria Bartomeu.



- Wiemy, że Neymar chce odejść z PSG, ale wiemy też, że jego obecny pracodawca nie chce go puścić - stwierdził przed kilkoma dniami Bartomeu.

Ciąg dalszy na pewno nastąpi.