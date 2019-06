Neymar musi spełnić trzy warunki, by wrócić do Barcelony

Neymar może wrócić do Barcelony

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

07.06 | - Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie - powiedziała brazylijska modelka Nagila Trindade, która oskarżyła Neymara o gwałt. Brazylijczyk przez dwie godziny zeznawał w komisariacie w Rio de Janeiro. Wcześniej upublicznił zapis rozmów z 27-latką. Według piłkarza to dowód, że podczas spotkania w paryskim hotelu nie doszło do gwałtu.

Neymar składa zeznania po oskarżeniu go przez brazylijską modelkę o gwałt. Do sieci wyciekło nagranie, na którym niewiele widać, ale mnóstwo osób zabiera w tej sprawie głos. Łącznie z prezydentem Brazylii.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że odejście Neymara z PSG jest niemożliwe. Jednak po słowach prezydenta Nassera Al Khelaifiego, który stwierdził, że ma dość "gwiazdorskiego zachowania" swoich zawodników, coraz więcej wskazuje na to, że piłkarz zmieni pracodawcę. Nieoficjalnie napastnik najchętniej wróciłby do Barcelony, z której odszedł w kontrowersyjnych okolicznościach dwa lata temu. Kataloński klub również chętnie widziałby go w swoich szeregach, ale nie za wszelką cenę.

W Barcelonie zdają sobie sprawę, że sprowadzenie Neymara wiąże się z ogromnymi wydatkami. PSG nie puści Brazylijczyka za mniej niż 200 milionów euro, dlatego "Duma Katalonii" rozważa oddanie Philippe Coutinho lub trzech innych piłkarzy oraz dopłatę w wysokości 100-120 milionów.

Jak twierdzą "France Football" i "Sport" problemem są również zarobki zawodnika, który musiałby się zgodzić na ich obniżenie. Obecnie dostaje 38 milionów euro za sezon. Na Camp Nou nikt nie zamierza płacić mu tak ogromnych pieniędzy. Jeśli Neymar nie zaakceptuje decyzji klubu, to ten nawet nie rozpocznie negocjacji z PSG.

Publiczna chęć transferu

Oprócz tego Barcelona stawia jeszcze dwa warunki. Jeśli Brazylijczyk je spełni, to dla włodarzy katalońskiego klubu będzie to jasny sygnał, że rzeczywiście chce wrócić. O co dokładnie chodzi? Piłkarz musiałby zrezygnować z procesu, który wytoczył Blaugranie, gdy ta nie wypłaciła mu 30-milionowej premii za przedłużenie kontraktu.

Jednak dwa powyższe punkty wcale nie muszą być najtrudniejsze do spełnienia. Barcelona domaga się jeszcze, by reprezentant Canarinhos publicznie wyraził chęć odejścia z PSG i potwierdził, że marzy o powrocie do stolicy Katalonii.

Czy Neymar spełni warunki swojego byłego pracodawcy? Niewykluczone, że spróbują go do tego przekonać Lionel Messi i Luis Suarez. Koledzy Brazylijczyka podobno już się z nim kontaktowali.

Aktualnie Neymar przechodzi trudny okres. Piłkarz jest oskarżony o gwałt, został ukarany za uderzenie kibica po finale Pucharu Francji, wypadł z Copa America z powodu kontuzji oraz został zawieszony na trzy mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów za obrażenie sędziów VAR.