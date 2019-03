Neymar znowu w tarapatach. Może zostać zawieszony w Lidze Mistrzów

W oświadczeniu wydanym po wypowiedziach Brazylijczyka, UEFA poinformowała o wszczęciu dochodzenia wobec zawodnika na podstawie art. 31 ust. 3 Regulaminu Dyscyplinarnego europejskiej federacji piłkarskiej.

"Nie mają pojęcia o futbolu"

Reprezentant Brazylii nie potrafił pogodzić się z decyzją słoweńskiego sędziego Damira Skominy, który w doliczonym czasie gry zdecydował się podyktować rzut karny dla Czerwonych Diabłów po zagraniu ręką Presnela Kimpembe.

Neymar już w czasie meczu żywiołowo protestował na trybunach, dając wyraz swojemu niezadowoleniu po werdykcie arbitra. Jednak prawdziwe problemy dotknęły go po komentarzach, których udzielił po spotkaniu za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie.

"To hańba. Czterech ludzi, którzy nie mają pojęcia o futbolu, dowodzi oglądając powtórkę wideo. Nie było karnego. Jak można zagrać ręką, kiedy piłka uderza cię z tyłu. Pie… się" - narzekał w mediach społecznościowych wzburzony zawodnik.



W pierwszej chwili po strzale Portugalczyka Diogo Dalota, który został zablokowany przez obrońcę gospodarzy, Skomina wskazał na rzut rożny. Regulaminowy czas gry upłynął, a paryżanie bronili wówczas wyniku 1:2, który premiował ich do awansu do następnej fazy turnieju (w pierwszym meczu PSG wygrało 2:0 w Manchesterze). Sędzia otrzymał jednak sygnał od asystentów, że w polu karnym mogło dojść do zagrania piłki ręką i po obejrzeniu powtórek na monitorze zmienił swoją decyzję. Marcus Rashford wykorzystał jedenastkę i rzutem na taśmę wyeliminował gospodarzy z Champions League.

"Co można zrobić z ręką, gdy jesteś odwrócony tyłem?" - pytał retorycznie brazylijski gwiazdor. Sytuacja bez wątpienia wzbudziła duże kontrowersje, lecz faktem jest, iż Kimpembe zablokował ręką piłkę zmierzającą w stronę bramki. Zrobiło się jeszcze bardziej gorąco ze względu na czas, w którym doszło do tego zdarzania. Po trafieniu Rashforda paryżanie nie mieli już okazji, by odpowiedzieć.

- Obserwowałem moment, gdy Dalot oddawał strzał. Widziałem jak leciała piłka i dla mnie było jasne, że zmierzałaby wysoko nad poprzeczką - twierdził po spotkaniu szkoleniowiec Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel.

Jeśli UEFA uzna, że Neymar przekroczył granicę w swoich wypowiedziach, napastnik może opuścić połowę meczów kolejnej fazy grupowej Champions League.