Neymar chce wrócić do Barcelony. "Nigdy nie powinienem był odchodzić"

Neymar rozegrał w Barcelonie cztery sezony, zanim paryżanie wykupili go za astronomiczną kwotę 222 mln euro. Przeprowadzając się do Ligue 1 reprezentant Canarinhos chciał wyjść z cienia Leo Messiego, lecz wygląda na to, że po dwóch latach na francuskich boiskach zdążył za nim zatęsknić.

Rozłam na linii piłkarz-klub ujrzał światło dzienne kilka dni temu, gdy prezes PSG Nasser Al-Khelaifi udzielił głośnego wywiadu tygodnikowi "France Football". Katarczyk stwierdził w nim m.in., że "nikt nie zmuszał Neymara do podpisywania kontraktu", gdy ten przechodził do paryskiego zespołu. Zapowiedział również, że nie zamierza dłużej tolerować "gwiazdorskiego zachowania".

Jak donosi środowe "Mundo Deportivo" szef PSG jeszcze przed tą rozmową został poinformowany przez Brazylijczyka o chęci opuszczenia klubu. Wszystko wskazuje na to, że paryżanie pogodzili się już z odejściem swojej gwiazdy i przyszłość budować będą wokół Kyliana Mbappe.

Negocjacje rozpoczęte

Zdaniem "Mundo Deportivo" Neymar jasno zadeklarował chęć powrotu do Barcelony w najbliższym oknie transferowym. "Nie chcę już grać w PSG. Pragnę wrócić do mojego domu, którego nigdy nie powinienem był opuszczać" - czytamy na okładce gazety.

Biorąc pod uwagę, ile francuski klub zainwestował w brazylijskiego napastnika, transakcja z pewnością nie będzie łatwa do zrealizowania. Z informacji "Globo Esporte" wynika jednak, że negocjacje pomiędzy PSG i Barceloną już się rozpoczęły, a w rozmowy osobiście zaangażowany jest prezydent katalońskiego zespołu, Josep Maria Bartomeu. Według doniesień mediów na ofertę Blaugrany mają składać się: około 100 mln euro oraz kilku zawodników, którzy przeniosą się na Parc des Princes w ramach wymiany. W tym kontekście mówi się głównie o Samuelu Umtitim, Ousmanie Dembelem i Ivanie Rakiticiu.

(MD) BOOM Neymar - ‘I do not want to play here (PSG) anymore, I want to go back to my home, where I should never have left’. pic.twitter.com/FqAgXxV3p5 — totalBarça (@totalBarca) June 18, 2019

Okno transferowe w lidze hiszpańskiej otwarte zostanie 1 lipca.