W końcu znalazł się mocny na drużynę Bednarka. Leicester City dalej na fali

Southampton w ostatnich tygodniach zaczyna grać na miarę oczekiwać swoich kibiców. Piłkarze prowadzeni przez menedżera Ralpha Hasenhuettla w ostatnich trzech kolejkach zremisowali 2:2 z pogrążonym w kryzysie Arsenalem oraz wygrali po 2:1 w arcyważnych meczach z innymi drużynami walczącymi o utrzymanie – Watfordem i Norwich City.

Szok na Etihad Stadium. Mistrzowie Anglii przegrali w derbach Manchesteru W najciekawiej... czytaj dalej » W bardzo dobrych humorach Święci pojechali więc na wyjazdowe spotkanie z Newcastle United. W wyjściowym składzie Southamptonu nie zabrakło Bednarka (rozegrał 90 minut), któremu na środku obrony towarzyszył Jack Stephens.

W 18. minucie gospodarzy uratował Jan Dubravka. Słowak popisał się dobrą interwencją po groźnym strzale Nathana Redmonda. Chwilę później swoją szansę miał Bednarek, jednak piłka po strzale polskiego zawodnika minęła bramkę Newcastle.

Ings w formie

Wynik meczu po przerwie otworzyli przyjezdni. Z własnej połowy długie podanie posłał Stephens. Zagapiła się defensywa Srok, z czego w pełni skorzystał Ings. 27-letni napastnik znajduje się ostatnio w wyśmienitej formie strzeleckiej. Przeciwko Newcastle United zdobył bramkę w piątym ligowym meczu z rzędu. Ostatnim piłkarzem Southampton, który dokonał takiej sztuki, był w 2003 roku James Beattie.



5 - Danny Ings is the first Southampton player to score in five consecutive Premier League appearances since James Beattie in 2003. Fantastic. pic.twitter.com/JQDdv7IAVZ — OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2019





Sroki grają do końca

Goście jednobramkowe prowadzenie utrzymali do 68. minuty. Mocnym strzałem głową do wyrównania doprowadził Jonjo Shelvey.

Finisz należał do miejscowych. W 87. minucie niezbyt pewnie po strzale z dystansu Seana Longstaffa interweniował Alex McCarthy. Do odbitej przez bramkarza piłki dopadł Federico Fernandez i z bliska się nie pomylił.

Newcastle City wygrało 2:1, Święci po trzech meczach bez porażki zeszli z boiska pokonani.

Lisy uciekają ekipie Guardioli

Nie przestaje zadziwiać Leicester City. W niedzielę Lisy rozbiły w Birmingham Aston Villę 4:1. Dwie bramki zdobył niezawodny Jamie Vardy. Zespół prowadzony przez Brendana Rodgersa wykorzystał tym samym potknięcie Manchesteru City w derbach w United (porazka 1:2). Leicester umocniło się na pozycji wicelidera. Nad trzecimi w tabeli The Citizens Lisy mają już sześć punktów przewagi.

Dla zespołu Rodgersa była to już ósma ligowa wygrana z rzędu.

Wyniki niedzielnych meczów:

Aston Villa - Leicester City 1:4

Newcastle United - Southampton 2:1

Norwich City - Sheffield United 1:2

Bighton - Wolverhampton (17:30)