Liverpool o krok od straty punktów w Newcastle. Mistrzostwo cały czas możliwe

32 gole w 36 meczach. To najlepszy wynik w Premier League od czasu 20-zespołowej ligi. Takim wyczynem popisał się Mohamed Salah, który w swoim pierwszym sezonie podbił angielską ligę. Król Liverpoolu, król Premier League. Oto Mohamed Salah.

Guardiola nie ma wątpliwości: Liverpool najtrudniejszym rywalem w karierze Trener... czytaj dalej » Przez większą część sezonu Liverpool pewnie zmierzał do mistrzostwa Anglii, które byłoby dla klubu z Anfield pierwszym od 1990 roku. Kłopoty zaczęły się nieco ponad dwa miesiące temu. Dokładnie 3 marca podopieczni Juergena Kloppa bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Evertonem. To była 29. kolejka i Manchester City objął prowadzenie.

Zgodne zwycięstwa największych rywali

Od tego momentu oba zespoły zgodnie wygrywały wszystkie kolejne spotkania ligowe. Przewaga City nad The Reds cały czas wynosiła tylko punkt. Jeszcze kilka minut przed końcem sobotniego spotkania wydawało się, że to się zmieni.

W sobotę Liverpool w ramach przedostatniej kolejki zmierzył się z Newcastle United. Menedżerem tego zespołu jest Rafa Benitez. Hiszpański trener już do końca życia będzie wielbiony w Liverpoolu. Z zespołem w 2005 roku wygrał Ligę Mistrzów. To właśnie wtedy w bramce triumfatorów cuda w serii rzutów karnych wyczyniał Jerzy Dudek.

Benitez i prowadzona przez niego obecnie ekipa potraktowali mecz bardzo prestiżowo. Od początku widać było, że miejscowi nie zamierzają pomagać rywalom w walce o mistrzostwo, choć to goście pierwsi strzelili gola.



That feeling. pic.twitter.com/bwPkKeeB0G — Liverpool FC (@LFC) 4 maja 2019





Po wrzutce Trenta Alexander-Arnolda gola głową z bliska strzelił Virgil van Dijk. "Sroki" szybko jednak odpowiedziały. W 20. minucie niepewną grę obrony The Reds wykorzystał Christian Atsu. Dla 27-letniego napastnika z Ghany to był pierwszy gol w sezonie.

Zawodnicy Newcastle United ruszyli jeszcze mocniej. Mieli dwie świetne okazje i tak naprawdę powinni wygrywać po kilku minutach 3:1.

Wtedy jednak świetnie skontrowali przyjezdni. Kolejne dobre zagranie Alexandra-Arnolda tym razem wykorzystał Mohamed Salah. Dla Egipcjanina to 22. ligowy gol w sezonie. Kibice oglądali znakomite widowisko. Na St. James's Park działo się bardzo dużo.

Fabiański nie dał się zaskoczyć. West Ham z najlepszym wynikiem w historii Spokojnie i... czytaj dalej » Miejscowi nie rezygnowali. Ich ataki przyniosły efekt w 54. minucie. Pięknym strzałem z pola karnego popisał się Salomon Rondon.

Salah zniesiony z boiska

Kwadrans później kontuzji doznał Salah. Napastnik zderzył się z bramkarzem gospodarzy. Martin Dubravka mocno uderzył go biodrem w głowę. Poszkodowany nie był w stanie się podnieść. Zniesiono go na noszach. Jego stan zdrowia nie jest na razie znany. Na murawie zastąpił go Divock Origi. Belg jest mocno krytykowany, bo od dawna ma problem ze skutecznością.

Wydawało się, że mecz zakończy się remisem, który praktycznie zamykałby szansę Liverpoolu na mistrzostwo. Wtedy jednak bohaterem okazał się właśnie Origi. Po dośrodkowaniu innego rezerwowego Shaqieriego głową zdobył upragnioną dla gości bramkę. Była 86. minuta.

Sędzia przedłużył starcie o osiem minut i choć United atakowali, nic już się nie zmieniło.

W poniedziałek gra Manchester City. Jakakolwiek ich strata punktów w spotkaniu przeciwko Leicesterowie sprawi, że przed ostatnią kolejką na prowadzeniu będzie Liverpool.

Newcastle United - Liverpool 2:3