Liverpool bez blasku, ale z ważnym zwycięstwem. Teraz czeka na ruch City

Przed meczem oba zespoły mogły poszczycić się bardzo dobrymi seriami. Gospodarze wygrali bowiem cztery spotkania ligowe z rzędu, tracąc przy tym zaledwie jednego gola.

Goście notowali z kolei passę pięciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach, awansując w tym czasie do finału Pucharu Anglii oraz - po pokonaniu Villarreal 2:0 - przybliżając się do finału Ligi Mistrzów.

Szybki gol ustawił mecz

Od początku stroną przeważającą był Liverpool, który, mimo braku w wyjściowym składzie Mohameda Salaha czy Trenta Alexandra-Arnolda, objął prowadzenie już w 19. minucie.

W pole karne Newcastle wbiegł Diogo Jota, wystawił futbolówkę do Naby'ego Keity, a Gwinejczyk - mimo ofiarnej postawy defensorów - nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce.

Źródło: Getty Images Liverpool świętujący zdobycie gola w meczu z Newcastle United

Po strzeleniu gola obraz gry nie uległ zmianie. Piłkarze z Anfield mieli swoje szanse na 2:0, ale po uderzeniach Sadio Mane czy Joty świetnie w bramce spisał się Martin Dubravka. Popularne Sroki nie miały argumentów w ataku, a spotkanie zakończyło się minimalnym, ale zasłużonym zwycięstwem gości.

Dzięki wygranej The Reds zostali liderami Premier League. Drużyna z Liverpoolu ma w dorobku 82 punkty i o dwa wyprzedza Manchester City. Swoje spotkanie 35. kolejki podopieczni Pepa Guardioli zagrają w sobotę o 18.30, a ich przeciwnikiem będzie Leeds Mateusza Klicha.

Newcastle zajmuje dziewiątą lokatę (43 oczka).

Newcastle United - Liverpool 0:1 (0:1)

Bramka: Keita (19.).