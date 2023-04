Bramkowe szaleństwo w Premier League. Tottenham znokautowany w 20 minut

Arsenal stracił punkty z ostatnią drużyną. Groźny upadek Bednarka, nie chciał zejść z boiska Bardzo dużych... czytaj dalej » Londyńczycy są w trudnym okresie. Rozczarowujące wyniki sprawiły, że kierownictwo klubu zdecydowało się pod koniec marca rozstać z trenerem Antonio Conte. Tymczasowo zastąpił go Cristian Stellini, ale efektu to nie przyniosło. Jest nawet gorzej.

Pięć szybkich ciosów

Ich koszmar na St. James' Park w Newcastle zaczął się niespełna dwie minuty po rozpoczęciu gry. Pierwszy cios zadał im Jacob Murphy. Spurs byli zszokowani, a gospodarze ani myśleli wypuszczać ich z narożnika. Niemal każdy ich atak kończył się golem. W szóstej minucie trafił Joelinton, w dziewiątej ponownie Murphy i mecz był praktycznie rozstrzygnięty.

Ale i to nie zatrzymało Srok. Za chwilę dwa gole dołożył Alexander Isak. Była 21. minuta, a wynik brzmiał: 5:0! Na stadionie zszokowani byli nie tylko kibice, ale i sami piłkarze. A działy się rzeczy historyczne, bo było to najwyższe prowadzenie do przerwy w historii Premier League. W 2019 roku równie wysoko w swoich meczach prowadziły Leicester City i Manchester City.

Po zmianie stron honorowego gola dla Tottenhamu strzelił Harry Kane, a wynik na 6:1 ustalił Callum Wilson.

W drugim niedzielnym meczu West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonał 4:0 Bournemouth.



Newcastle - Tottenham 6:1

Bramki: Murphy (2', 9'), Joelinton (6'), Isak (19', 21'), Wilson (67') - Kane (49')