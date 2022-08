"New York Times": Barcelona dowiedziała się, że na tę chwilę nie może zarejestrować Lewandowskiego

W sierpniu 2021 r. prezes FC Barcelona Joan Laporta ogłosił, że klub zamierza w ciągu kolejnych 18 miesięcy zlikwidować dług opiewający na 1,35 mld euro, z którego 673 mln euro to pożyczka bankowa. Wyjaśnił, że kluczowe dla realizacji tego planu ma być wsparcie ze strony 17 firm z sektora audiowizualnego.

Prezydent Barcelony zestawił Lewandowskiego z największymi, ale zapomniał o Messim Robert... czytaj dalej » Po fatalnym sportowo minionym sezonie, pierwszym po odejściu z klubu Leo Messiego, tego lata prezes Barcelony wziął się ostro do pracy. Doprowadził do sprzedaży części praw telewizyjnych na najbliższe 25 lat oraz 25 procent udziałów kompleksu studiów filmowo-reklamowych o nazwie Barca Studios, czym uruchomił tzw. dźwignie finansowe.

Te działania pozwoliły Dumie Katalonii na przeprowadzenie spektakularnych transferów m.in. Lewandowskiego, Raphinhy, Julesa Kounde, Franka Kessiego czy Andreasa Christensena.

NY Times: Barcelona potrzebuje kolejnych funduszy

Piątek na Camp Nou był świętem. Polak został wreszcie zaprezentowany kibicom na stadionie nowego klubu, po czym wziął udział w konferencji prasowej.

Według "New York Timesa" ten sielankowy nastrój został jednak błyskawicznie zburzony. Jak przekazał dziennikarz tego tytułu Tariq Panja, "kiedy Lewandowski żonglował piłką na prezentacji, La Liga przekazała Barcelonie, że nie będzie mogła zarejestrować Polaka oraz wszystkich innych nowych piłkarzy, chyba że zbierze nowe fundusze, sprzedając kolejne aktywa i obniży płace".

"Laporta w rozmowie z nami powiedział, że obecnie płace wynoszą 551 milionów euro i należy je obniżyć. Tymczasem ta kwota wzrosła" - dodał Panja.



Barcelona pierwszy oficjalny mecz sezonu rozegra w niedzielę 13 sierpnia. Na inaugurację Primera Divison podejmie na Camp Nou Rayo Vallecano.