Wykopał piłkę w trybuny, ucierpieli kibice. Po chwili wyleciał z boiska

Zawodnicy z Nowego Jorku o spotkaniu rozgrywanym w nocy z soboty na niedzielę będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Zwłaszcza ich środkowy pomocnik.

Na Red Bull Arenie gospodarze przegrali 0:2 z liderem ligi i faktycznie już w samej końcówce mogła się w nich rodzić frustracja pomieszana z bezradnością. Dokładnie tym wykazał się właśnie wspomniany Yearwood.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry walczył fizycznie z jednym z zawodników rywali, na co sędzia zareagował, używając gwizdka i wskazując faul na korzyść ekipy z Filadelfii.

Po tej decyzji znajdujący się przy linii bocznej Anglik już nie wytrzymał. W ramach protestu, ale też przede wszystkim w nerwach, wykopał piłkę w kierunku kibiców znajdujących się na jednej z bocznych trybun stadionu.

Decyzja sama w sobie była nieprzemyślana, lecz, co gorsza, piłkarz faktycznie wyrządził krzywdę jednej fanek oraz siedzącemu obok, małemu kibicowi. Yearwood, widząc do czego doprowadził, od razu wskoczył na podwyższenie, pragnąc przeprosić poszkodowanych, lecz jego tłumaczenia nie zostały przyjęte nie tylko przez widzów, ale też sędziego. Ten, gdy tylko zorientował się lepiej w całej sytuacji, wyciągnął z kieszeni czerwony kartonik.



Dru Yearwood of New York Red Bulls kicks the ball into the stands in frustration and it hits two #rbny fans. He goes into the stands to apologize but it's not accepted, and he's then sent off. pic.twitter.com/DtmFOxirbV — James Nalton (@JDNalton) September 4, 2022

Emocje wzięły górę

Historia miała swoją kontynuację także już po ostatnim gwizdku. Zawodnik jeszcze raz wyraził skruchę, tym razem poprzez oficjalny komunikat klubowy.

"Chciałbym przeprosić z całego serca kibiców, których trafiłem piłką w sobotnim meczu. Moje emocje wzięły górę i zawiodłem całą organizację New York Red Bulls i każdego sympatyka klubu z osobna. Mam nadzieję, że z fanami wszystko w porządku i że są w stanie mi wybaczyć"­ - możemy przeczytać.